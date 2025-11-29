‘Holiday Pay Rules,’ inilabas na ng DOLE

Inilabas na ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang ‘holiday pay rules’ na dapat sundin ng mga employers para ngayong Disyembre, kabilang na ang kapistahan ng Immaculate Concepcion of Mary sa Dec. 8; Disyembre 24 na Christmas Eve; Disyembre 25 na Christmas Day; Disyembre 30 na Rizal Day at Disyembre 31 na New Year’s Eve.
Alinsunod sa Labor Advisory No. 17, Series of 2025, para sa special non-working holidays na kinabibilangan ng kapistahan ng Immaculate Concepcion, Christmas Eve at New Year’s Eve, ipaiiral ang ‘no work, no pay’ principle, kung ang isang empleyado ay hindi pumasok sa trabaho, maliban na lamang kung mayroong paborableng polisiya, practice, o collective bargaining agreement (CBA) na nagkakaloob ng bayad para sa isang special day.
Kapag ang empleyado ay papasok sa naturang special day, kinakailangan silang bayaran ng kanilang employer ng karagdagang 30% ng kanilang basic wage sa unang walong oras ng trabaho o basic wage x 130% at kung mag-overtime ang empleyado o magtatrabaho nang lagpas sa walong oras, kinakailangan siyang bayaran ng employer ng karagdagang 30% ng kanyang hourly rate para sa nasabing araw o hourly rate of the basic wage x 130% x 130% x number of hours worked.
Kapag naman magtrabaho ang empleyado sa special day, na natapat rin sa araw ng kanyang pahinga o rest day, kailangan siyang bayaran ng kanyang employer ng karagdagan pang 50% ng kanyang basic wage para sa unang walong oras ng kanyang trabaho o basic wage x 150%.
Kung mag-overtime naman ang empleyado sa nasabing special day, na natapat sa araw ng kanyang pahinga, dapat siyang makatanggap ng karagdagan pang 30% ng kanyang hourly rate para sa nasabing araw o hourly rate of the basic wage x 150% x 130% x number of hours worked.
Para naman sa araw ng Pasko at Rizal Day na parehong regular holidays, ang isang empleyado ay dapat na makatanggap ng 100% ng kanyang suweldo para sa nasabing araw, kahit hindi siya pumasok sa trabaho, ngunit kinakailangang siya ay nagtrabaho o naka-leave of absence with pay, sa araw bago ang regular holiday.
Samantala, kung ang araw bago ang regular holiday ay isang non-working day sa kumpanya o nakatakdang rest day ng empleyado, siya ay entitled pa rin sa holiday pay kung siya ay pumasok sa trabaho o naka-leave of absence with pay sa araw bago ang non-working day o rest day ng empleyado o basic wage x 100%.
Kung magtrabaho ang empleyado sa regular holiday, kailangan siyang bayaran ng kanyang employer ng 200% ng kanyang arawang suweldo para sa nasabing araw, para sa unang walong oras ng kanyang trabaho o basic wage x 200%.
Kapag mago-overtime naman ang empleyado, siya ay dapat na makatanggap ng karagdagang 30% ng kanyang hourly rate para sa nasabing araw o hourly rate of the basic wage x 200% x 130% x number of hours worked.
Kung magtrabaho ang empleyado sa isang regular holiday na natapat sa araw ng kanyang pahinga, siya ay dapat na bayaran ng kanyang employer ng karagdagan pang 30% ng kanyang basic wage na 200% o basic wage x 200% × 130%.
Para sa mago-overtime sa regular holiday na natapat sa araw ng kanyang pahinga, ang empleyado ay dapat na makatanggap pa ng karagdagang 30% ng kanyang hourly rate para sa nasabing araw o hourly rate of the basic wage x 200% x 130% x 130% x number of hours worked.