Install more historical markers to honor more heroes in Manila, Mayor Honey urges NHCP

388 SHARES Share Tweet

Mayor Honey Lacuna asked the National Historical Commission of the Philippines (NHCP) to install more historical markers in the city, in honor of all the heroes who contributed to the rich and colorful history of Manila.

In her speech at the ‘Ika-143 Anibersaryo ng Kagitingan sa Bangkusay’, Lacuna thanked the NHCP headed by Liza Guerrero-Nakpil for having put the historical marker, three years ago, at the Plaza Moriones to serve as an enduring reminder not only to the residents of Tondo but to all Manilans and Filipinos and even just passersby, that the city government of Manila will tirelessly honor all those who have given meaningful contributions specially for the love of country.

“Maaring 453 taon na ang nakakalipas ngunit ako ay naniniwala na itong panandang kasysayan na ito ay di kailanman maiiwan ng panahon, dahil walang pinipiling oras ang pagbigay-pugay sa mga kababayang inuna ang bayan bago ang sarili,” she said.

Lacuna also thanked those who came to join the celebration, among them Congressman Ernix Dionisio representing Manila’s first district of Tondo; Hagonoy, Bulacan Mayor Flordeliza Manlapaz and Macabebe, Pampanga Vice Mayor Vince Edward Flores; the Provincial Tourism Officers of Pampanga and Bulacan; the Director of the Holy Angel University-Center for Kapampangan Studies; Manila Vice Mayor Yul Servo, City Councilors and barangay officials.

“Nandito tayo sa Plaza Moriones, ang sentro ng distrito ng Tondo, kung saan ang mga mamamayan ay may likas na galing, sipag at tyaga, mga mamayang masikap, at may malasakit sa kapwa, lalong lalo na sa ating bansa. Ang Tondo ay di lamang po lunan ng daungan ng mga sasakyang pangdagat, lugar din ito kung saan abala ang mga tao sa pakipipagkalakalan at negosyo. Dito ay ating masisilayan ang mga masisipag na manilenyong handang magbanat ng buto upang matugunan ang pang araw-araw na pangangailangan ng pamilya,” Lacuna said.

She further recounted: “… ang Tondo ay tahanan din ng mga magigiting na Pilipino, ang dakilang Supremo, si Gat Andres Bonifacio ay dito isinilang at pinanday ng panahon, dahilan upang sya ay mamuno sa Katipunan na itinatag sa gawi ng Recto na ilang kalye lamang ang layo mula dito. Si Macario Sakay na hanggang sa huling sandali ay nakipaglaban sa mga Kastila at Amerikano ay ipinanganak dito sa Tondo. Ang La Liga Filipina na binuo ni Gat Jose Rizal ay dito lamang sa may kalye Ilaya tinatag. Ito ay mga patunay na kasabay ng pagiging masikap ng mga manilenyo ay hindi din matatawaran ang ating likas na pagmamahal sa ating bayan.”

The lady mayor cited how 453 years ago, Manila fought against Spanish occupation aided by patriots from Pampanga and Bulacan.

“Dito sa ating lugar sa Tondo ipinakita ang isa sa mga kauna-unahang pakikipaglaban para sa inang bayan. Ang Tondo sa likas na ganda nito at daungan na angkop sa pakikipagkalakalan ay ninais ni Miguel Lopez de Legaspi na gawing sentro ng pananakop ng Espanya ay sya ring lugar kung saan nagbuwis ng buhay ang hindi mabilang nating mga ninuno upang ipaglaban ang ating kasarinlan,” Lacuna said.

“Kaya sa umagang ito ay ating pinasasalamatan ang mga mamayan ng lalawigan ng Bulakan at Pampanga lalo’t higit sa ating mga panauhin mula sa bayan ng Macabebe at Hagonoy na sinamahan tayo dito sa Maynila upang magkakasabay na magbigay ng pagkilala at parangal ang mga bayani ng “Battle of Bangkusay”, she added.

As the city is also celebrating this month its 453rd founding anniversary, Lacuna called on Manilans to look back, understand and appreciate the past events that brought Manila to where it is today and will lead the city to the future.

“Kasabay ng iba’t ibang kaganapan, kasiyahan, pagtitipon, at iba pang mga pagdiriwang, magkaroon din sana tayo ng pagkakataon upang pag-isipan, balikan, at unawaing mabuti ang kahulugan ng mga nangyari noon na siyang nagdala sa atin sa ngayon at maghahatid sa atin sa kinabukasan. Magsilbing aral sa atin ang mga naganap sa nakaraan at gamitin nating inspirasyon sa pagharap natin sa mga susunod na panahon, lalo na sa paglalayon nating makamit ang ganap na malaya, masigla, maunlad na lungsod at bansa,” Lacuna said.

Lacuna also called on the NHCP to also intall markers that would honor Raha Soliman, Raha Matanda, Lakan Dula, among others, noting that while the city has a monument built in honor of Miguel Lopez de Legazpi, the same is yet to be seen for Raha Matanda.

She stressed that while the city is celebrating the rich history of Manila and Tondo, it is but fitting to also pay tribute to Raha Soliman and Lakan Dula through the installation of historical markers in their names.

“Ngayon na po ang tamang panahon upang sila ay bigyan natin ng panandang pangkasaysayan, dahil ito din ang panahon kung saan tayo ay mahigpit ang pangangailan sa mga karagdagang bukal ng inspirasyon na magsusulong pa ng ating mga adhikain para sa malasakit at pagmamahal sa ating inang bayan,” Lacuna added.