Invitation to the Lawyer Security Program webinar: Be Your Own Bodyguard

0 SHARES Share Tweet

The Integrated Bar of the Philippines, in partnership with the IBP Cebu City Chapter, will be conducting a webinar entitled, ๐๐ž ๐˜๐จ๐ฎ๐ซ ๐Ž๐ฐ๐ง ๐๐จ๐๐ฒ๐ ๐ฎ๐š๐ซ๐: ๐€ ๐–๐ž๐›๐ข๐ง๐š๐ซ ๐จ๐ง ๐’๐ž๐ฅ๐Ÿ-๐‹๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ ๐’๐ข๐ญ๐ฎ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐š๐ง๐ ๐’๐ž๐œ๐ฎ๐ซ๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐ฐ๐š๐ซ๐ž๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ ๐ญ๐จ ๐ƒ๐ž๐ญ๐ž๐œ๐ญ ๐š๐ง๐ ๐€๐ฏ๐จ๐ข๐ ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž ๐“๐ก๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ž๐ง๐ข๐ง๐ ๐’๐ข๐ญ๐ฎ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ to be held via Zoom and Facebook Live on October 05, 2021 at 1:30PM. The forum will be open to lawyers, prosecutors, and members of the judiciary.

๐๐ž ๐˜๐จ๐ฎ๐ซ ๐Ž๐ฐ๐ง ๐๐จ๐๐ฒ๐ ๐ฎ๐š๐ซ๐: ๐€ ๐–๐ž๐›๐ข๐ง๐š๐ซ ๐จ๐ง ๐’๐ž๐ฅ๐Ÿ-๐‹๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ ๐’๐ข๐ญ๐ฎ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐š๐ง๐ ๐’๐ž๐œ๐ฎ๐ซ๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐ฐ๐š๐ซ๐ž๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ ๐ญ๐จ ๐ƒ๐ž๐ญ๐ž๐œ๐ญ ๐š๐ง๐ ๐€๐ฏ๐จ๐ข๐ ๐‹๐ข๐Ÿ๐ž ๐“๐ก๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ž๐ง๐ข๐ง๐ ๐’๐ข๐ญ๐ฎ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ

Resource Speaker: EDGAR ALLAN C. MONREAL, CSP PCO

Reactor: HON. ARGEL JOSEPH T. CABATBAT

Moderator: ATTY. MICHELLE GERALDINE MENDEZ-PALMARES

Register in advance at: https://bit.ly/IBPWebinaronLawyersSecurity

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.