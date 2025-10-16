Kaligtasan ng mga Hayop sa Oras ng Lindol

Ang aming grupo ay nagbabahagi ng agarang impormasyon na maaaring makapaglitas ng buhay, at ito ay nararapat na maikalat sa mas malawak na madla. Kaugnay ng sunod-sunod na lindol at lumalalang pangamba sa posibilidad ng isang malakas na pagyanig, nananawagan ang PETA Asia sa mga ahensiya ng midya na tumulong sa pagpapalaganap ng mga praktikal na hakbang para maprotektahan ang mga alagang hayop sa panahon ng paglikas.
Ang mga simpleng hakbang na ito—mula sa paghahanda ng Go Bag hanggang sa paggawa ng pansamantalang ID tag—ay makatutulong sa mga pamilya na kumilos nang mabilis at responsable kapag dumating ang sakuna. Ang mga hayop na naiiwan ay nahaharap sa matinding panganib, kabilang ang pagbagsak ng mga debris, gutom, pagka-uhaw, at pagtakbo dahil sa takot, na maaaring magdulot ng pagkawala, pagkasugat, o pagkakalantad sa mas malalang panganib.
Narito ang kumpletong rekomendasyon:
- Maghanda ng hiwalay na Go Bag para sa mga alagang hayop, malinaw ang labelat madaling dalhin. Ito naglalaman dapat ng tali at harness, mga mangkok para sa pagkain at tubig, kit para sa paggamot ng sugat, tuwalya, kumot, paboritong laruan, at sapat na pagkain at tubig para sa isang linggo. Kung ang alaga ay nangangailangan ng gamot, tiyaking may nakahandang suplay para sa dalawang linggo.
- Kung kinakailangang lumikas, huwag iwan ang mga hayop—maaari silang mamatay dahil sa pagbagsak ng debris, pagguho ng bubong, at iba pa. Ang mga hayop na iniwan ay lantad sa gutom at pagka-uhaw, at ang mga nakalabas ay maaaring tumakbo sa takot at hindi na makabalik, o maaksidente sa daan o masaktan ng ibang hayop.
- Magplano at alamin ang pupuntahan.Huwag iwan ang mga hayop sa loob ng sasakyan nang walang bantay—maaari silang ma-heatstroke, maipit, o manatiling nakulong ng ilang araw.
- Tumatanggap ng mga hayop ang mga evacuation center. Ilagay sila sa ligtas na carrier, at panatilihing may tali at harness ang malalaking aso, dahil ang mga nakakatakot na tunog at hindi pamilyar na paligid ay maaaring magdulot ng pagtakas. Magdala ng mga mangkok para sa pagkain at tubig, paboritong laruan, kumot, tuwalya, at sapat na pagkain para sa isang linggo.
- Tiyaking may ligtas at nababasang ID tag sa collar o harness ng iyong alaga. Kung wala kang ID tag, maaari kang gumawa gamit ang papel na may nakasulat na numero ng iyong cellphone, balutan ito ng clear tape para hindi mabasa, at ikabit ito nang maayos sa collar oharness.
- Magmasid para sa ibang hayop na nangangailangan ng tulong, kabilang ang mga alaga ng kapitbahay at mga hayop na maaaring nakawala o naiwan. Kung makakita ka ng hayop na nasa panganib at hindi mo sila matulungan, tandaan ang lokasyon at agad na tumawag sa mga awtoridad para sa tulong.
Sa mga emergency kung saan ang buhay ng hayop ay nasa agarang panganib, tumawag sa PETA emergency rescue line sa 0999 888 PETA (7382). Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Ampon Alaga at PETAAsiaPacific.com.
Kung nais mong tumulong sa pagpapalaganap ng advisoryna ito o kailangan ng karagdagang quote, visual, o suporta. maaari akong tawagan sa 0956-661-7115, 0920-201-5641 o i-email sa [email protected].