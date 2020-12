Mas malaking 30GB data ng HomeSURF199, handog ng Globe At Home para sa mga customers

0 SHARES Share Tweet

Marami sa ating mga kababayan ang tinamaan at nasalanta ng sunud-sunod na mga bagyo ng mga nagdaang linggo. Para makatulong sa ating mga kababayan, may special promo ang Globe At Home this holiday season na nagbibigay ng mas malaking data para sa mga customer.

Simula sa Nobyembre 27 hanggang December 31, 2020, up to 30GB data na ang HomeSURF199 kung saan mayroong 23GB data na open for all sites + FREE 1GB araw-araw of watch, learn, chat and earn apps for 7 days. Inaasahan na makakatulong ito sa mga customers at kanilang pamilya na gumagamit ng internet para sa kanilang pag-aaral, panghanapbuhay, pang connect sa mga kamag-anak at kaibigan, at para na rin sa kanilang family celebrations ngayong Pasko.

Sa HomeSURF199 promo, may 23GB ng open access data at 1GB kada araw sa loob ng isang linggo na pwedeng magamit para sa mga apps gaya ng YouTube, Google at pag access sa mga modules ng Department of Education. Sakto ito sa lahat ng mga estudyante at mga guro na nasa ilalim ng blended learning.

Siyempre hindi lamang mga estudyante at mga guro ang target ng Globe na matulungan ng HomeSURF199, kasama rin ang mga work from home na mga empleyado at ang mga may maliliit na negosyo sa bahay.

Mainam din ang malaking data para sa gumagamit ng GCash o iba pang paraan ng mga cashless transactions; para palaguin ang mga sideline o mga start-up na negosyo ngayong panahon ng pandemya gamit ang mga delivery apps; at paggamit ng mga messaging apps gaya ng Viber. Sakto rin ito sa mga mahilig manood ng kanilang mga paboritong palabas sa Netflix, YouTube at iba pang mga entertainment channel sa internet at sa paggamit ng Facebook.

“Importante na magkaroon ng maayos, maaasahan at mabilis na access sa internet. At dahil sa hirap ng sitwasyon ngayon dahil na rin sa COVID-19 at pagdaan ng sunud-sunod na kalamidad, mas ramdam natin na mahirap kumita ngayon. Sa HomeSURF199, sulit ang mga Globe customers sa mas malaki na data na pwedeng gamitin sa loob ng isang linggo,” paliwanag ni Barbie Dapul, VP for Marketing ng Globe at Home.

Bukod sa sulit at malaki ang data, madali rin i-load ang HomeSURF199. Magload gamit ang Globe At Home app, GCash o pumunta sa pinakamalapit na Globe retailer.

Naglatag ang Globe ng tatlong istratehiya para mas malawak ang expansion at mas maraming site upgrades ang magagawa nito para mas lalong mapaganda ang mobile at prepaid home internet experience ng mga customers nito. Kasama rito ang agresibong pagpapatayo ng mga bagong cell towers, modernisasyon ng mga cell sites nito sa 4G LTE technology gamit ang ibat-bang mga frequency at pagpapabilis ng fiberization sa mga Pilipinong tahanan sa buong bansa.

Suportado ng Globe ang pagsusulong ng 10 United Nations Global Compact Principles at 10 United Nations Sustainable Development Goals (UNSDG), lalong lalo na sa UNSDG goal number 9 na nagbibigay ng importansya sa papel na ginagampanan ng mga imprastraktura at mga makabagong pamamaraan para sa pag usbong at pag unlad ng mga ekonomiya sa buong mundo.