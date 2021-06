Mga dating Kapuso nagsama-sama para sa Allstars at Your Service Season 2 ng AirAsia

0 SHARES Share Tweet

MANILA – Sasabak muli sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon ang dating Kapuso News Anchor-Reporter at ngayo’y AirAsia Spokesperson at Communication and Public Affairs Head na si Steve “Steeeve” Dailisan at Starstruck Season 6 finalist Princess Guevarra bilang mga host ng Allstars at Your Service (AYS) Season 2, ang kauna-unahan at nag-iisang online aviation show sa bansa.

Matatandaang naunang nagpaalam sa Kapuso Network si Steeve taong 2018 at si Princess nito lamang 2019 para tuparin ang kanilang pangarap na maging piloto at cabin crew.

Makakasama rin nila si AirAsia cabin crew Alvin Lasco na isa ring dating Kapuso working behind the camera kasama ang mga Kapuso big stars.

Unang namayagpag online ang AYS Season 1 nitong nakaraang taon kung saan naghatid ang programa ng mahahalagang impormasyon at tips sa safety at health protocols sa airport at new normal ng pagba-byahe. Pinaghalong kredibilidad sa pamamahayag ni Dailisan at “sweetness” ni Princess ang humila sa mga netizens para tutukan linggo-linggo ang AYS Season 1 na napanood sa airasia facebook page.

Kakaibang pasabog naman ang hatid nina Steeve, Princess at Alvin sa AYS Season 2, kung saan ginawa nilang mas star-studded at mas kaabang abang ang bawat episode.

Bakit nga ba hindi? “Mega Collab” kasama ng mga bigating artista at social media influencers sa bansa lang naman ang hatid nila sa pinakabagong segment ng AYS, ang “Be with your Stars” kung saan makikita rin ang galing sa pagho-host ni Lasco.

“Nakakataba ng puso na sa panahong ng pandemya ay hindi nagdalawang isip ang mga kaibigan nating artista at social media influencers at game na nakipag-collab sa AirAsia ng libre para na rin suportahan ang ating panawagang palakasin ang tourism sector ng bansa,” ayon kay Dailisan.

Bilang patikim ngayong pilot episode ng AYS Season 2, mapapanood ang pagbisita ni Ms. Universe 2018 Catriona Gray at award-winning actress Jodi Sta. Maria sa AirAsia at nagbahagi rin ng kanilang dream destinations. Bukod dito, malalaman din kung ano totoong kwento sa likod ng kanilang adbokasiya.

Pero hindi lamang sila Queen Cat at Jodi ang dapat abangan sa “Be with your Stars” dahil simula nitong nakaraang taon ay nakapagpalipad ang AirAsia ng mahigit tatlumpung celebrities at social media influencers sa iba’t-ibang destinasyon sa Pilipinas. Ilan sa mga dapat abangan sa “Be with your Stars” ang isang sikat na singer-composer, magkapatid na showbiz royalty, mga beauty queens at ang pinaka-indemand na comedy couple sa bansa.

TARA with AirAsia

Isa sa pinakabago at pangunahing segment ng programa ang Tara with Airasia, kung saan ipapakita ang ilan sa mga pinakasikat na AirAsia destinations kagaya ng Boracay, Bohol at Cebu.

Pero hindi lamang paningin ang bubusugin ng Tara with AirAsia, dahil ipapakita rin nito ang pinakasikat na putahe at kainan, mga nakaka-excite na summer activities, mga pinakamagarbo hanggang sa pinaka-affordable na hotel, at syempre, ang mga komunidad na bumubuo sa bawat destinasyon.

Get to know your Allstars

Syempre hindi lang showbiz at travel ang hatid ng AYS Season 2. Mapapanood din sa segment na “Get to know your Allstar” ang mga bukod-tanging empleyado ng AirAsia na nagbibigay inspirasyon sa kanila mga katrabaho.

Ngayong AYS Season 2, mala extra challeng ang job swap ni AirAsia CEO Ricky Isla sa ilang empleyado. Dito ibabahagi ni Ricky ang mga makabuluhang karanasan kung paano higit na mauunawaan ng mga boss ang kanilang mga empleyado.

Ayon kay AirAsia Philippines CEO, Ricky Isla, “Ang Allstars at Your Service ay produkto ng pagiging malikhain ng aming mga Allstars. Ito rin ang aming paraan para iparating sa netizens ang “new normal” sa pagbibiyahe. Layunin din nitong bigyang inspirasyon ang mga manonood na patuloy na magsumikap at maging positibo sa bawat pagsubok na dala ng nararanasan nating pandemya”

“Ipinagmamalaki naming ihatid sa inyo ang AYS, ang kauna-unahan at nag-iisang online aviation show sa bansa. Patunay ang programang ito na you can do more with less. Ako rin ay nagpapasalamat sa lahat ng mga artista at mga social media influencers na hindi nagdalawang isip na makipag-collaborate sa AirAsia ng libre para maibalik sa dating estado ang ating tourism sector na siya namang tiyak magpapasigla sa pagbi-byahe ng mga Pilipino.”

Bukod sa collab sa mga sikat na atrista at influencers ay bigatin din ang mga naging partners ng AYS Season 2 na buong pusong sumuporta sa adhikaing pagbuhay sa sektor ng turismo tulad ng Crimson Resort and Spa Boracay, Feliz Hotel Boracay, Movenpick Resorts and Spa Boracay at Tropicana Ocean Villas, Boracay.

Tumutok sa pilot episode ng AYS Season 2 para sa pagkakataong manalo ng airasia shop items. Abangan ang question of the week na itatanong bago matapos ang episode. Isang maswerteng viewer naman ang magkakaroon ng pagkakataong manalo ng round-trip ticket for two sa kahit anong AirAsia local destination sa pagtatapos ng Season 2.

Panoorin ang Allstars at Your Service tuwing Biyernes alas-Sais ng hapon sa airasia Facebook page at airasia Youtube channel. Tara with airasia!