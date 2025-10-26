Manny Pacquiao, sinisi ang nabigong kampanya para sa Senado sa kawalan ng oras mag-ensayo sa pinakahuling laban

HOLLYWOOD, Los Angeles, California — Nagpakitang gilas ang nag-iisang “Pambansang Kamao” na si Manny Pacquiao habang ipinapakita ang kanyang tanyag na ngiti habang paalis sa press conference matapos ang kanyang huling laban noong nakalipas na Hulyo kontra ang WBC Welterweight Champion na si Mario Barrios sa MGM Grand Arena sa Las Vegas.
Tila walang kakupas-kupas ang may 46-taong gulang na kadadaan lamang sa 12 rounds sa isang napakainit at napakatinding laban para sa pandaigdig na kampeonato, kung saan umani ang dating Senador ng mayoriyang tabla kontra ang kampyon na si Barrios bago umuwi patungong Pilipinas.
Magandang resulta ito para kay Pacquiao, sapagka’t ayon sa odds mula sa Casino ng Dragon Slots, llamado si Mario Barrios (-275) kontra kay Manny (+210). Ang ibig sabihin nito ay kung pumusta ka ng 275 pesos kay Barrios, babalik ito ng 100 pesos, at kung tumaya kay ng 100 kay Manny, babalik ito ng 310 pesos.
Ayon pa nga sa mga nakasaksi kay Pacman noong gabing iyon, tila handa at preskong presko pa siyang lumaban ng iilan pang round.
“Bagaman hindi ako lumaban ng apat na taon, natutuwa ako sa aking performance,” ani Pacquiao sa kanyang apartamento sa Los Angeles matapos ang kanyang laban. Tila ang pagkabigo niyang manalo ang nagsisilbing motibasyon. “Kung binigyan lamang ako ng hindi kumulang na 3 buwan ng pag-ensayo, tiyak na pinatumba ko siya.”
Opisyal na sinimulan ni Pacquiao ang kanyang kampo para sa laban kay Barrios noong nakaraang ika-19 ng Mayo, iilang araw lamang matapos ang eleksyon sa Pilipinas, kung saan nauwi sa pagkabigo si Pacman sa kanyang tangkang magsilbi muli sa Senado.
“Nag-ensayo lamang kami nang pito’t linggo at kalahati sapagka’t kinailangan kong magpahinga ng mabuti para mabilis na makabawi ang aking katawan,” ani Pacquiao
Dagdag pa ni Pacquiao, natamaan lamang siya ng mga jab mula sa kanyang katunggali na si Barrios, sa halip ng mga matitinding suntok.
Ang karaniwang mabilisang uwian diretso sa Hollywood ay tila naantala matapos humiling si Pacquiao na magmerienda muna sa Panda Express, isang kilalang fast-food na restawran sa Estados Unidos na kilala para sa American Chinese na mga putahe sa Barstow, California.
Kumain ang Pambansang Kamao ng kanyang paboritong beef with broccoli, teriyaki chicken, at mainit na plain rice. Nagpahintulot pa nga si Many magpakuha ng mga litrato matapos lapitan siya ng dalawang bata habang naghihintay sa kanyang pagkain kasama ang kanyang maybahay na si Jinkee. Sa kabutihang palad, walang matinding pagkapasa o pagmamaga ang mukha ni Manny.
Ang pandaigdig na kampyon sa walong dibisyon, na hinihirang na bilang isa sa pinakamagagaling ng boksingero magpakailanman na isa sa rin sa pinagdedebatihan bilang pinakamagaling sa kanyang larangan, ay ipinahiwatig ang kanyang kagustuhang magkaroon ng rematch kontra si Barrios, maging ang dati nitong karibal na si Floyd Mayweather, kung nais man ng retiradong Amerikano ng isang magandang laban.
Para sa ngayon, wala pang kasiguruhan sa mga plano ni Pacquiao pagdating sa karera niya sa boksing, sapagka’t gugunitahin niya ang kanyang ika-47 na kaarawan sa Disyembre. Bukod pa dito, hindi gusto ng handler niyang si Sean Gibbons ng isa pang laban kontro si Barrios muli.
“Kung nais ni Manny na lumaban muli, may mga boksingero kagaya ni Rolly Romero at ni Gervonta Davis,” ani Gibbons matapos ang laban ni Pacquiao kay Barrios. “Hindi ito dagok kay Barrios, gusto ko siya, gusto ko ang kanyang mga tauhan, ngunit hindi siya umaani ng atensyon.”
“Mabait na bata si Barrios, ngunit walang may gustong makakita ng mabait na tao. Kailangan mo ng Rolly Romero o ng Gervonta Davis.”
Hawak ng 29 taong gulang na si Romero ang WBA Welterweight Championship matapos nitong talunin si Ryan Garcia sa isang unanimous decision nitong nakalipas na buwan ng Mayo.
Kung matuloy ang laban, minamanmanan ni Manny ang petsa ng Enero 2026 laban kay Romero. Bagaman ang mga detalye ng potensyal na laban ay patuloy pa ring isinasaayos, ang magkabilang kampo ay nasa huling mga kabanata na ng diskusyon, ayon mismo kay Pacman sa isang press conference para sa ika-50 anibersaryo ng Thrilla in Manila.
Malakas pa rin ang Pambansang Kamao na si Manny Pacquiao (62-8-3, 39 KOs) bagaman gugunitain na niya ang kanyang ika-47 na kaarawan nitong Disyembre.
Samakatuwid, muntik na niyang talunin ang higit na mas batang kampyon na si Mario Barrios matapos ang apat na taon na pagkaretiro ni Pacquiao sa larangan ng boksing.
Kahit anim at kalahating pulgada ang lamang ni Barrios sa tangkad, nagawa lamang niyang makapaghabol ng tabla sa isang laban na marami ang naniniwala na dapat si Pacquiao ang nagwagi.
Nabigo sa Pacquiao na maging ikalawa sa pinakamatandang pandaigdig na kampyon sa boksing.
Kung matuloy man ang laban sa Enero 2026 gaya nang plano, si Romero (17-2, 13 KOs), ay 17 taong mas bata kay Pacquiao.