Mayor Honey graces graduation rites at Manila City Jail

Mayor Honey Lacuna addresses the graduates of ALS at the Manila City Jail. (JERRY S. TAN)

Manila Mayor Honey Lacuna graced the graduation of Alternative Learning System (ALS) at the Manila City Jail with a call for them to make good use of the time they are spending in detection by pursuing higher education.

In her speech, she also thanked Superintendent Rita Riddle of DepEd- Manila for bringing the ALS program to the Manila City Jail.

The mayor also expressed gratitude to BJMP Regional Director Chief Superintendent Clint Russel Tangeres for allowing the said inmates to take part in the said learning program.

ALS Supervisor Lea Faa and City Jail Warden Maria Lourdes Pacion were also present and acknowledged by the mayor.

Lacuna said she is so happy to be a part of the inmates’ graduation. A total of 54 women aged 19-56 graduated.

“Malaking bagay na sa pansamantala ninyong pananatili dito sa loob ng city jail ay binigyan ninyo ang inyong sarili ng pagkakataon upang gawing makabuluhan ang bawat oras ninyo sa pamamagitan ng pagpapatuloy ninyo ng inyong pag-aaral. At kung ngayon ay pumasa na kayo sa pang elementary level, may tsansa na kayong mag-upgrade at sikapin namang tapusin ang high school level,” Lacuna said.

“Lahat naman tayo ay may mga hinaharap na mga hamon sa buhay. Kung minsan nalalagay lang tayo sa mga alanganing sitwasyon na nagreresulta sa mga di kanais-nais na pangyayari. Pero alalahanin natin ang lahat ay may dahilan,” she added.

The mayor also said that at times, we have to err in order to realize what is right.

In the same breadth, she said that hardships come for us to learn and strive to experience a comfortable life.

“Kinakailangan nating magpaka-tatag, at matiyagang maghintay sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Hindi man tayo palaging malakas, pero ang mahalaga, palagi tayong matatag sa pagharap sa anumang pagsubok,” the mayor stated.

She added: “Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa sa buhay. Bahagi ng pagiging matatag ang pagtanggap natin sa katotohanang walang perpektong buhay. At ang malaking hamon sa atin ay kung papaano natin aayusin ang ating mga sarili, kung paano natin itatama ang mga mali, at kung paano natin haharapin ang panibagong araw pagdating ng bukas.”

In greeting the graduates, Lacuna said that they should savor the fruits of their labor and their efforts to prepare for a better life and future.

“Tuloy-tuloy lang, tiyaga-tiyaga lang, at kayo rin naman ang aani ng inyong tagumpay. Sabayan natin ng malalim na pananalig sa Diyos. Lagi tayong tumawag sa Kanya at tiyak ang Kanyang kasagutan sa tamang oras at takdang panahon,” Lacuna said.