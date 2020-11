Abogado nawala sa QC, pamilya humihingi ng tulong

0 SHARES Share Tweet

UMAAPELA ng tulong sa publiko at mga awtoridad ang pamilya ng isang abogado at professor sa University of the Philippines (UP) College of Law, na nawala sa Quezon City simula pa noong Sabado, Nobyembre 21.

Si Ryan Oliva ay huling nakita Sabado ng gabi, habang papaalis ng kanilang tahanan sa Quezon City ngunit hindi na ito nakauwi pa.

“My brother, Atty. Ryan P. Oliva went missing since Saturday evening, November 21, 2020. Any information about his whereabouts will be highly appreciated,” panawagan ni Randy, kapatid ni Ryan, sa kanilang Facebook post.

Ang sinuman aniyang may nalalamang impormasyon hinggil sa kinaroroonan ni Oliva ay maaaring kumontak kay Randy sa numerong 0906-300-1009.

Samantala, maging ang mga kasamahan naman nito sa kanyang fraternity na UP Alpha Phi Beta (APB) ay tumutulong na rin sa paghahanap sa UP professor.

Inatasan na ni APB Lord Chancellor Joboy Blando ang lahat ng kanilang mga miyembro na hanapin si Oliva.

“Call him and his companions, talk to his acquaintances, and just do whatever you can to locate him,” ayon kay Blando, sa isang pahayag.

Batay sa official website ng UP College of Law, si Ryan ay nagtuturo ng legal history at law on agency and partnership.

Bukod sa pagiging law professor, nagtatrabaho rin si Ryan sa Legislative Liaison Unit, ng Department of Tourism (DoT).

