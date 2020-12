Babae pinasabog ng bala ang ulo

0 SHARES Share Tweet

SABOG ang ulo ng di-pa nakilalang babae matapos barilin sa mukha nang hinihinalang kausap nitong lalaki sa tabi ng nakaparadang tricycle sa Quezon City, nitong Lunes ng umaga.

Inilarawan ang babaeng binaril na nasa edad 20-25, may taas na 5”1’, payat at nakasuot ng puting t-shirt na may nakasulat na CORON Philippines, maong pants, at may tattoo na “LADY ZELL” sa kanang braso.

Ang biktima ay namatay noon din sanhi ng tinamong dalawang tama ng bala ng baril sa mukha at kanang braso.

Sa report ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District (CIDU-QCPD), bandang 8 a.m. (December 7) nang maganap ang pamamaril sa tabi ng orange na Luzon Toda tricycle na may body number 1134 na nakaparada sa harap ng No. L97 B2B4 Congressional Avenue, Barangay Pasong Tamo.

Batay sa inisyal na imbestigasyon ni PSSg Julius P Raz ng CIDU-QCPD, dakong alas- 7:30 p.m. ay nakita ng nakasaksing si Gilbert ng Precious Paw Crematory ang biktima na may kausap na lalaki sa loob ng tricycle na nakaparada sa lugar.

Nang makapasok na umano sa loob ng kanilang opisina si Gilbert ay bigla na lamang siyang nakarinig ng sunud-sunod na putok ng baril at nang kaniyang alamin ay tumambad sa kaniya ang nakahandusay at duguang katawan ng babae sa gilid ng tricycle at wala na ang kausap nitong di-kilalang lalaki.

Nasamsam sa crime scene ng SOCO team sa pamumuno ni PLt. Joseph Agtarap ang mga basyo ng bala ng di-pa batid na kalibre ng baril. Dinala rin ang Luzon Toda tricycle upang alamin kung sino ang nagmamaneho nito.

Publication Source : People's Tonight