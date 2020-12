P3.4K shabu nakuha sa pedicab driver

0 SHARES Share Tweet

ARESTADO ang isang pedicab driver na nagmamaneho ng walang lisensiya, di naka-rehistrong motorsiklo at nakumpiskahan pa ng 0.5 gramo ng shabu na may street value na P3,400 ,kamakalawa ng gabi sa may Ylaya St. corner C.M. Recto Avenue.,Maynila.

Kinilala ang suspek na si Rommel Celso,35, pedicab driver at miyembro ng Commando Gang at taga 1155 Orion St. Malinta, Valenzuela City.

Nabatid sa Manila Police District-Police Station 11, alas 10:30 ng gabi nang sitahin ang suspek sa nabanggit na lugar nina PCpl Melchor Rafanan atPSSg Jefferson Landrito, pawang nakatalaga sa Juan Luna PCP, sakop ng PS-11.

Hinanapan umano ng lisensiya ang suapek at rehistro ng kanyang motor pero walang maipakita at nang sabihin na i-impound ang kanyang pedicab dito na nagalit ang suspek at pinagsalitaan ng di maganda ang mga pulis.

Tumanggi rin ito na ipadala ang kanyang pedicab at nang kapkapan, dito na nakuha ang shabu.

Sinampahan ang suspek ng paglabag sa Section 56 (d) (Driving a motor vehicle without registration), (e) (Driving a motor vehicle without driver’s license) ng RA 4136, Article 151 of RPC (Resistance and Disobedience to a Person in Authority or the Agents of such Person) at Section 11 (Possession of Dangerous Drugs) sa ilalim ng Article II of RA 9165 kilala bilang “An Act Instituting the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002” sa Manila Prosecutors Office ang suspek.