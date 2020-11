93rd Malasakit Center binuksan sa Lanao del Norte

0 SHARES Share Tweet

PERSONAL na dinaluhan ni Senator Christopher “Bong” Go ang pagbubukas ng ika-93rd Malasakit Center sa Kapatagan Provincial Hospital sa Kapatagan, Lanao del Norte kasabay ng pagtiyak na hindi siya mapapagod na libutin kahit mga kasulok-sulukan ng bansa para siguruhin ang maayos na alagang pangkalusugan ng bawat Filipino.

Ang naturang Malasakit Center ang panglima sa Northern Mindanao at pangalawa sa lalawigan, ang isa ay nakatayo na sa Gregorio T. Lluch Memorial Hospital sa Iligan City.

“Hindi na po dapat pahirapan ang pagkuha ng serbisyo mula gobyerno lalo na pagdating sa kalusugan. Kaya ko ipinaglaban ang pagsasabatas ng Malasakit Center dahil pera po ito ng taumbayan kaya dapat lang ibalik ito sa kanila sa pamamagitan ng mabilis, maayos at maaasahang serbisyo,” ayon kay Go.

Bilang chairman ng Senate committee on health, si Go ang nagsilbing pangunahing nag-akda at nag-isponsor ng panukala hanggang sa maging Republic Act No. 11463, mas kilalang Malasakit Centers Act of 2019.

Ang naturang batas ang naging tugon upang ang mga mahihirap ay magkaroon ng access sa health care sa pamamagitan ng pagtatayo ng one-stop shops na siyang kanilang pupuntahan kapag nangailangan ng tulong pinasiyal at medikal.

Pinagsama-sama sa iisang bubong ng Malasakit Center ang mga ahensiyang may existing medical assistance programs, gaya ng Department of Health, Department of Social Welfare and Development, PhilHealth at Philippine Charity Sweepstakes Office.

Dito ay hindi na sila mahihilo o mahihirapan sa paghingi ng medical assistance mula sa pamahalaan, ano man ang kanilang katayuan sa buhay.

Layon din nitong maibaba hanggang sa pinakamababa ang bayarin sa ospital ng isang pasyente mula sa serbisyo at gastos, halimbawa sa laboratoryo, mga gamot, surgeries at operations.

“Itong Malasakit Center po ay para sa lahat ng Pilipino. Walang pinipili ito, walang pulitika ito. Para po ito sa lahat, lalo na ang poor and indigent patients. Handa pong tumulong ang Malasakit Center sa inyong pangangailangang pangkalusugan,” sabi ni Go.

Dumalo rin sa aktibidad sina DSWD Secretary Rolando Bautista, DBM Secretary Wendel E. Avisado, Presidential Assistant for the Visayas Michael Lloyd Dino and PCOO Secretary Martin M. Andanar, Governor Imelda Q. Dimaporo, Kapatagan Mayor Barry Y. Baguio, Lala Mayor Angel L. Yap, Baroy Mayor Rosa D. Olafsson, Tubod Mayor Leoncio C. Bagol, Kolambugan Mayor Lorenzo V. Mañigos, Sapad Mayor Lapita U. Asis, Nunungan Mayor Marcos M. Mamay at Sultan Naga Dimaporo Mayor Motalib M. Dimaporo.

Kasunod nito, namahagi rin ang grupo ng senador ng mga pagkain at ang mga kinatawan ng DSWD ay nagbigay ng financial assistance sa 46 indigent patients ng nasabing ospital.