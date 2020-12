Atienza kinontra ni Marcoleta

0 SHARES Share Tweet

Pagbibigay ng panibagong prangkisa sa ABS-CBN hindi ganun kadali

TALIWAS sa pahayag ni Deputy Speaker Lito Atienza, naniniwala si Deputy Speaker Rodante Marcoleta na dadaan sa butas ng karayom ang planong maibalik sa floor deliberations sa 2021 ang diskusyon sa legislative franchise ng ABS-CBN sa ilalim ng liderato ni Speaker Lord Allan Velasco.

Naniniwala naman si Marcoleta, kinatawan ng SAGIP partylist at isa sa mga pangunahing tumutol sa pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN, na may karapatan ang TV network na muling mag-apply ng prangkisa sa Kamara de Representantes.

Ngunit sinabi ni Marcoleta na magdedepende ang pagkakaloob ng prangkisa kung nagkaroon ng reporma, napalitan ang dating management at kung natugunan na ang umano’y naging violations nito.

“Kung mag-apply sila pero ‘yung mga tao na nasa likod nito ay sila-sila pa rin, ‘yung pasilidad ganun pa din, walang nakitang reporma ay baka hindi pa rin sila mabigyan ng franchise,” iginiiit ni Marcoleta.

Sinabi ni Marcoleta na hihimayin din isa-isa ang bawat probisyon sa prangkisa ng ABS-CBN kaya matatagalan pa bago mapagbigyan ang bagong prangkisa nito.

“Iyung provision sa kanilang franchise mula Section 1 hanggang sa dulo ay susuriin nang mabuti, ito ay pagtiyak na hindi na mauulit ‘yung mga naging violations kaya matatagalan pa bago ang sinasabing makakabalik sila sa ere,” paliwanag pa ni Marcoleta.

Ayon naman sa grupong Federation of International Cable TV and Telecommunication Association of the Philippines (FICTAP), dapat munang bayaran ng ABS-CBN ang P1.6 trilyon umano nitong penalties sa kanilang sinasabing naging mga paglabag bago pa magbalak na mag-renew ng kanilang prangkisa.

“Bago sana pag-usapan sa Kamara ‘yung renewal, ma-satisfy ang government na mabayaran ‘yung penalties, kasi kaming cable operators kapag meron kaming shortcomings sa National Telecommunications Commission (NTC), hindi nare-renew ‘yung aming mga permit kung hindi kami magbabayad ng unpaid penalties,” pahayag ni FICTAP President Estrellita Tamano.

Matatandaang sinabi ni Atienza na posibleng maibalik muli sa floor deliberations ang diskusyon sa pagkakaloob ng prangkisa sa ABS-CBN sa ilalim ng bagong liderato.

“I am really confident, justice will prevail by next year. Ako, I am just giving the new Speaker time to settle. Hindi naman natin puwedeng biglain, major battle, kauupo lamang niya. But I am not shying away from the responsibility and for the opportunity to come – that I’m working on – para maibalik natin ‘yung floor discussion,” naunang pahayag ni Atienza.

Sinabi naman ni House Minority leader Joseph Stephen Paduano ng Abang Lingkod partylist na pagpasok ng 2021 ay maaari nang maghain ng franchise renewal application ang ABS-CBN alinsunud na rin sa rules ng Kamara.

Maliban kay Atienza at sa Makabayan Bloc ilan pang mambabatas na sumusuporta at nag-sponsor ng ibat-ibang resolusyon at panukala para sa franchise renewal noon ng ABS-CBN ay sina Rep. Sol Aragones, Lawrence Fortun, Mark Go, Rufus Rodriguez, Josephine Sato, Micaela Violago, Rosemarie Arenas, Loren Legarda, Vilma Santos-Recto at Joy Tambunting.

Iniurong naman sina Paduano at Kabayan partylist Rep. Ron Salo ang kanilang suporta kinalaunan.

Sa ngayon, wala pang pro-ABS-CBN congressman ang naghahayag ng kanilang intensyon na maghahain ng panukala para i-renew ang prangkisa ng ABS-CBN.