Belmonte, Sotto, Moreno leading 3 mayors ng NCR

NANGUNA si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa isang survery na may kinalaman sa pagganap sa kanilang tungkulin ng mga local chief executive (LCE) sa National Capital Region (NCR) at sinundan naman nina Pasig City Mayor Vico Sotto at Manila Mayor Isko Moreno.

Ang naturang independiyente at hindi komisyonadong survey ay isinagawa ng RP- Mission and Development Foundation Inc. (RPMDinc) sa may 3,500 mga respondente, kung saan hiniling nila na i-rate o bigyan ng grado ang kani-kanilang mga alkalde kaugnay sa naging performance ng mga ito sa trabaho ng kanilang gobyerno para sa taong 2020.

“Our previous survey, June 2020 NCR Mayor’s Performance Review in addressing and responding to COVID-19 situation pushed LGUs to step up in their game. This time our survey was conducted with the intention to assess the over-all performance of NCR Mayor for the year 2020 and to gauge their re-election bid,” ayon kay Paul Martinez ng RPMDinc.

Si Belmonte ng Lungsod ng Quezon ay nakakuha ng pinakamataas na rating ng pag-apruba sa mga nasasakupan nito na umabot sa 85 porsyento habang sumunod naman sina Vico Sotto ng Pasig (82 porsyento), na nasa ikalawang puwesto; Isko Moreno ng Maynila (77 porsyento) na nasa ikatlong puwesto, Rex Gatchalian ng Valenzuela (75 porsyento) na nasa ikaapat na puwesto, at Marcy Teodoro ng Marikina (72 porsyento) na nasa ikalimang puwesto.

Sinundan sila nina Toby Tiangco ng Navotas (69 porsyento), Lino Cayetano ng Taguig (67 porsyento), Abigail Binay ng Makati (64 porsyento), Carmelita Abalos ng Mandaluyong (55 porsyento) at Francis Zamora ng San Juan (53 porsyento) ay nasa ikaanim sa 10 ay binigyan din ng isang makabuluhang rating.

Ang anim na natitirang lungsod at isang munisipalidad ay nakakuha ng mababang mga rating ng pag-apruba at naitala rin ang pinakamababang rating ng pag-apruba na kung saan ay ang mga sumusunod: Pasay (30 porsyento), Malabon (31 porsyento) at Las Pinas (34 porsyento).

“Those NCR Mayor who were positively assessed by their constituents received a strong support for re-election bid. While those who were rated low towards their job performance rating also received low support to whether they will seek re-election or run for another public office (last termers). Notably, all NCR Mayors improved in their performance ratings compared to June 2020, however, some fall short. To those who were deficient, they must remember that the job approval measure is quite volatile by its very nature. Constituents tend to use their rating of the City Mayor as a repository for their feelings about what is going on in the city in general, and those feelings are subject to rapid change,” ani Martinez.

Dagdag pa niya NCR, mahalagang tandaan na ang city mayor ay halos palaging nasa balita (social media), mayroong sapat na daloy ng impormasyon mula sa kung saan ang publiko ay maaaring magpasya sa pagganap ng alkalde sa pang-araw-araw at lingguhan sa bawat batayan.

Inihalimbawa pa niya ang lungsod ng Quezon, batay sa nangungunang mga mind feedback, si Belmonte ay palaging nakikita sa bakuran ng lahat ng mga barangay na nangangalaga sa mga pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan habang ang kanyang koponan sa social media ay umakma sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa publiko kung paano ang kanilang Alkalde namamahala at namuno sa mga tanggapan sa City Hall — ngayon ay tinawag nila siyang “Our hands-on Mayor“.

“In fact, in NCR the public sentiment is that QC, Pasig and Manila are like competing from each other in the delivery of services and innovations—these can be mimicked by other cities. The three young generations of leaders (Belmonte, Sotto and Moreno) have changed the level of public service—they are now at the people’s welfare output driven politicians. Who will benefit this? The public,” dagdag pa ni Martinez.

Tinanong din ang mga respondente matapos bigyan ang kanilang rating ng pagganap ng trabaho, kung iboboto ba o hindi iboboto ang kanilang Alkalde sakaling tatakbo muli sa halalan ang mga ito, at ito ang mga resulta — Sotto ng Pasig (77 porsyento), Belmonte ng Lungsod ng Quezon (75 porsyento), Domagoso ng Maynila (72 porsyento), Teodoro ng Marikina (65 porsyento), Cayetano ng Taguig (63 porsyento), Tiangco ng Navotas (61 porsyento), Binay ng Makati (60 porsyento), Abalos ng Mandaluyong (51 porsyento).