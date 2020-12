Face-to-face classes tablado kay Go

0 SHARES Share Tweet

TINABLA ni Senate committee on health and demography chairman, Senator Christopher “Bong” Go ang ilang nananawagan na ibalik ang face-to-face learning.

Pinanindigan ni Go ang kanyang posisyon at pagsuporta sa tindig ni Pangulong Rodrigo Duterte na huwag munang payagan ang physical classes sa mga paaralan hanggang wala pang nabibiling ligtas na bakuna laban sa COVID-19.

“No vaccine, no face-to-face classes muna, ‘yan po ang aming firm stand ni Pangulong [Rodrigo] Duterte … Hindi pa po panahon. Habang wala pang vaccine, ‘wag muna ang face-to-face classes,” idiniin ng senador.

“Pag-ingatan natin ang mga bata. Malilikot rin ‘yung mga nasa murang edad pa kaya malaki ang risk kung papapasukin sila sa eskwelahan,” aniya.

Bukod aniya sa mga mag-aaral, dapat ding maprotekhan ang kapakanan at kalusugan ng mga guro.

“Protektahan rin natin ang kapakanan ng mga guro. Kapag mayroon nang vaccine laban sa COVID-19, nagsabi ang Pangulo na uunahin rin sila kasama ang mga frontliners, pati mga mahihirap at nasa vulnerable na sektor,” ang paliwanag ng senador.

Ginawa ni Go ang pahayag dahil sa ilang bira ng mga kritiko sa umano’y patumpik-tumpik na desisyon ng pamahalaan na payagan na ang physical classes, gayong pinapayagan naman na raw ang mga sabong at ilang recreational activities.

“’Wag n’yo pong ikumpara ang klase sa sabong. May necessary health protocols in place rin po doon… malaki pa po ang kinabukasan ng mga batang ito so unahin natin ang buhay ng bawat Pilipino, buhay ng bawat kabataan,” sabi ni Go sa ambush interview sa kanya sa Cavite City matapos pangunahan ang distribusyon ng ayuda sa mga sinalanta ng bagyo at baha.

Bagama’t aminado siya sa malaking hamon ng online classes, sinabi ni Go hindi maaaring magbukas ng klase ang mga paaralan at ibang educational institutions nang walang kakaharaping panganib sa virus ang mga estudyante, school staff at ang komunidad dahil naririyan pa ang banta ng pandemya.

“What if nagkaroon ng isang kaso? Panibagong problema na naman. Sususpinde na naman ang klase … panibagong contact tracing. Back to zero na naman tayo,” ang babala ng senador.

“Basta, pag wala pang vaccine, wala munang face-to-face classes. ‘Yan po ang aking stand at mag-iingay ako pag ipatutupad nila ‘yan, kung wala pang vaccine,” aniya.

Sinabi naman ni Pangulong Duterte na ikokonsidera niya na payagan ang physical classes sa mga low-risk areas sa Enero ng susunod na taon.

Gayunman, magdedesisyon lamang ang Pangulo kung mayroon na sa bansa ng bakuna laban sa virus.

“Aanhin po natin ang another year level, kung magkakasakit naman ang mga bata? Alam ninyo po, napakahirap po magkasakit ng COVID-19 sa panahong ito. Ni hindi ninyo po masasamahan o mabibisita ang pasyente sa ospital. Kaya huwag nating biglain. Unahin natin ang kalusugan ng bawat bata, kalusugan ng bawat Pilipino,” ayon sa mambabatas.

“Let me reiterate po: no vaccine, no face-to-face as much as possible. Importante makapag-aral ang mga bata sa paraan na hindi sila mapipilitang ma-expose sa sakit. Ayaw kong mapunta sa bata ang burden. Ayaw ko ma-pressure ang estudyante na pumasok sa eskuwela tapos may banta naman sa kanilang kalusugan,” pagdidiin pa niya.