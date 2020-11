Go: Crackdown vs illegal logging seryosohin, palakasin

0 SHARES Share Tweet

UMAPELA si Senator Christopher “Bong” Go sa pamahalaan na seryosong paigtingin ang paglansag sa illegal logging sa pagsasabing ang pagprotekta sa kalikasan ay malaking hakbang para malabanan ang epekto ng mga natural na kalamidad.

Sa isang ambush interview matapos pangunahan ang distribusyon ng tulong sa mga biktima ng nakaraang bagyo sa Plaridel, Bulacan, sinabi ni Go na iniutos na ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang crackdown sa illegal logging at mining, sa koordinasyon na rin ng Department of Environment and Natural Resources (DENR).

“Ngayon po ay meron nang order si DILG Secretary Eduardo Año sa crackdown sa illegal logging and mining in coordination with the DENR. Dapat palakasin ang kampanyang ito, alagaan natin ang kalikasan, lalo na ang kabundukan. Dapat magtanim tayo (ng kahoy) dahil ‘yun ang makakaprotekta sa atin mula sa pagbaha,” ani Go.

Kaya naman hiniling niya sa gobyerno ang mahigpit na pagtugis sa mga nasa likod ng logging at quarrying.

“‘Yung mga nasa baba ng bundok na munisipyo, sila ang unang kawawa kapag nakalbo po. I’m urging the government po, ‘yung nasa executive, please fully implement measures to stop illegal logging. Labanan po natin ito, tapusin po natin ito, pati itong (illegal na) quarrying,” giit ng senador.

Bukod sa illegal logging, isinisisi rin sa pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam ang nangyaring malawakang pagbaha sa Cagayan at Isabela provinces.

Ani Go, pinag-aaralan na ng Senado kung magsasagawa ng imbestigasyon sa naturang insidente.

“Trabaho po namin sa Senado ‘yan in aid of legislation. Kung kailangan mag-imbestiga, imbestigahan natin and I will participate. Kung meron talagang mali at na-explain naman ng NIA (National Irrigation Administration) kung ano po ang nangyari,” ani Go.

“Pero dapat well-coordinated ang pagre-release para makapaghanda ang mga LGUs natin kung dapat ba nila i-evacuate ang mga tao. Fifteen percent daw po ng tubig ay mula sa dam at 85% ay sa ulan, pero di pwedeng maging rason ‘yun kung meron i-release. Dapat coordinated sa LGU to what extent ang pag-spread ng tubig sa munisipyo para makapag-evacuate sila,” idinagdag ng mambabatas.

At dahil palaging nabubugbog ng mga kalamidad ang bansa, muling nanawagan si Go sa mga kasamang mambabatas na tulungan siyang maipasa ang inihain niyang Senate Bill 205 na maglilikha ng Department of Disaster Resilience.

“Sa ngayon po, nasa committee level na po ito sa Senado. Pasado na po ito sa Lower House. We do not lose hope. Sana po, at a proper time, pumasa po ito para talagang meron tayong department-level na ready para po bago pa dumating ang bagyo,” ani Go.

“Post-disaster din po at saka bago pa dumating ang bagyo — ‘yung preparedness natin, ‘yung preposition ng food, maayos ang coordination between agencies na handang tumulong. Dahil sa climate change, prone tayo sa bagyo, pagbaha, paglindol, pati pagputok ng bulkan at iba’t ibang disaster po ang dumating sa buhay natin.

“So, dapat meron tayong opisina na merong regional office down to the provincial office na mag-coordinate sa local government. Muli po akong nakikiusap, at a proper time, maipasa na ito,” idinagdag ng senador.

Iginiit niya na sa pangmatagalang panahon, kailangan na ngayon ng bansa na maging disaster resilient sa pamamagitan ng pag-institutionalize sa isang departamento na siyang pangunahing hahawak ng responsibilidad sa pagtugon laban sa kalamidad.

“Kaya ako paulit ulit na umaapela na ipasa na ang batas na magtatayo ng Department of Disaster Resilience (DDR). Ilang kalamidad at sakuna pa ba ang kailangan para maintindihan na kailangan na nating aksyunan ito upang mas palakasin pa ang mekanismong mayroon tayo ngayon?,” aniya.