Go: LGUs na sinalanta ni ‘Ulysses’ dagdagan ang calamity funds

HINILING ni Senator Christopher “Bong” Go sa pamahalaan na tulungan ang mga local government units na naapektuhan ng Typhoon Ulysses sa pamamagitan ng pagdaradag ng pera sa calamity funds na katumbas ng 1% ng Internal Revenue Allotment ng mga ito.

Nauna rito, nagtagumpay si Go sa kanyang apela sa budget department na dagdagan ang pondo ng mga LGUs na pinadapa ng Super Typhoon Rolly na nanalasa sa maraming lugar sa Luzon, partikular sa Bicol at Timog Katagalugan.

Ayon sa senador, maraming LGUs ang natuyuan na ng calamity funds dahil sa hindi inaasahang pandemya na idinulot ng coronavirus disease (COVID-19) na hanggang ngayo’y patuloy na nakaaapekto sa buhay ng maraming Filipino.

“Umaapela ako ulit sa ating gobyerno, kay Pangulo at sa DBM, na tulungan ang mga pinakaapektadong LGUs na nangangailangan ng dagdag na calamity funds para mas makaresponde sa mga pangangailangan ng kanilang mga kababayan,” ani Go.

“Kailangan nila ng dagdag na pondo para makabili ng pagkain, gamot at iba pang gamit para maalagaan ang mga nasalanta at matulungang makabangon muli. Kahit at least 1% lang po ay i-replenish ninyo, malaki nang tulong ito,” apela niya.

Ani Go, malaki ang magagawa ng karagdagang pondo upang mapunan ang mga pangangailangan ng mga komunidad, lalo’t nabawasan na ang kanilang naunang pondo dahil sa pandemya,.

Ipinayo ni Go sa executive department na pag-aralan ang posibilidad ng kanyang panukala para makabangon ang LGUs, depende sa lawak ng kanilang nasasakupan at sa availability ng pondo.

“Sunud-sunod ang mga sakuna at krisis na dumating sa ating bansa. Kaya ngayon na may hinaharap silang panibagong krisis, huwag natin silang pabayaan at bigyan natin sila ng dagdag na tulong. Sabi nga ng Pangulo, no one should be left behind,”ani ng mambabatas.

Iginiit naman niya sa LGUs na masusing i-monitor ang mga evacuation sites sa pagsasabing dapat ay maayos na nasusunod ang health protocols lalo’t hindi pa lubusang nasusugpo ang COVID-19 nang hindi na kumalat ang nasabing virus.

“Sa mga LGU officials, tutukan natin ang mga evacuation sites dahil kailangan masunod ang mga health protocols. Narito pa rin ang COVID-19 at habang wala pang bakuna para dito, patuloy dapat tayong maging alerto at iwasan ang pagkakahawaan,” aniya.

Samantala, patuloy si Go sa pamamahagi ng ayuda sa mga naapektuhan ng nakaraang bagyo sa San Mateo at Rodriguez, Rizal

“Gusto ko sana kayo makahalubilo. Alam ninyo, tuwing may nasusunugan, bagyo, baha, pagputok ng bulkan at earthquake, pumupunta talaga ako para makapagbigay agad ng solusyon o tulong, at para makapag-iwan ng kaunting ngiti sa inyo sa panahon ng pagdadalamhati dahil mahal po namin kayo ni Pangulong [Rodrigo] Duterte,” anang senador sa kanyang video message.

Una na ring personal na binisita ni Go ang dalawang nasabing bayan para alamin ang kalagayan ng mga residente.

“Wala na kaming nadatnan nung bumalik kami. Wala na kaming bahay, wala na kaming matulugan. Ngayon, tatlo kaming pamilyang nagsiksikan sa jeep pero masaya kami na nakatanggap kami ng tulong mula kay Senator Bong. Maraming salamat sa kanya dahil lahat kami na nabahaan ay nabigyan ng tulong,” ang maluha-luhang pahayag ni Mildred Legaria ng Brgy. San Jose, Rodriguez.

“’Yung bahay namin, inanod po. Sa kabutihang palad, nakaligtas ‘yung mga anak ko. Nagpapasalamat kami kay Senator Bong Go na kahit papaano nabigyan kami ng tulong,” sabi naman ni Julieta Enaje,

Sa kanyang mensahe, sinabi ni Go na hindi sila titigil ni Pangulong Duterte sa pagtulong sa mga kababayang nasasalanta ng kalamidad para sila’y muling makabangon.