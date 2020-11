Go nagbabala vs fake news sa COVID-19 vaccine

0 SHARES Share Tweet

NAGBABALA si Sen. Bong Go sa posibleng pagkalat ng fake news hinggil sa bakuna laban sa COVID-19 kaya umapela siya sa pamahalaan na magsagawa ng nationwide information at education campaign kaugnay sa planong pagbabakuna sakaling magkaroon na nito sa bansa.

Ayon kay Go, kailangan na ng masusing plano, komunikasyon at implementasyon ng national vaccination program para matiyak ang sapat na access at sistematikong pamamahagi kapag ang ligtas o epektibong bakuna laban sa COVID-19 ay available na sa bansa.

Muling ipinaalala ni Go ang pakiusap ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat iprayoridad ang mahihirap at vulnerable sa nasabing bakuna.

Huwag nating pabayaan ang mga mahihirap. Pantay-pantay dapat ang access at hindi lamang ang mga may kaya sa buhay ang makakakuha ng vaccine na ito.”

“Siguraduhin nating magkaroon ng access ang mga pinaka-nangangailangan, lalo na ang mga mahihirap at vulnerable sectors. Sila ang kailangan lumabas at magtrabaho upang buhayin ang pamilya nila,” ani Go.

Bukod sa pagtiyak na may sapat na pondong pambili sa bakuna, sinabi ni Go na dapat siguruhin ng gobyerno ang pagsasagawa ng malawakang information at education campaign hinggil dito.

“Huwag nating pabayaan ang mga ordinaryong Pilipino. Bigyan rin dapat ng tamang impormasyon ang publiko ukol dito para maiwasan ang pagkalat ng fake news,” idinagdag ng senador.

Sinabi ni Go na hindi lang naman ito usapin ng pagkakaroon ng bakuna bagkus ay kailangan ding paghandaan ang storage, logistics at transportation ng mga bakuna.

Mahalaga aniya na makaaabot ang mga ito sa mga dapat makatanggap — kasama na dyan ang frontliners at mga kababayan natin sa iba’t ibang parte ng bansa.

Bilang chairman ng Senate health and demography Committee, hiniling na ni Go sa Department of Health na planuhin na agad ang maaayos o nasa sistemang pamamahagi ng COVID-19 vaccine, lalo’t posibleng maging limitado ang supply.

“Lahat ng tao sa mundo, kailangan ang vaccine na ito kaya inaasahan natin na baka magkaroon ng limitadong supply nito. Kaya dapat maghanda at planuhin na ang procurement, storage, distribution, use and assessment ng mga vaccines na ito,” ayon sa senador.

“’Yung buong proseso, ilatag na natin para mas mabilis tayong makabangon muli. Itong vaccine naman ang inaabangan nating paraan upang matigil ang pagkalat ng COVID-19 kung kaya ‘wag natin sayangin ang oportunidad na pagplanuhan ang maayos na implementasyon nito,” aniya.

Iniulat ng Moderna at Pfizer na ang kanilang natuklasang bakuna ay halos tapos na.