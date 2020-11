Go nirerespeto di pagtukoy ni PRRD sa corrupt solons

0 SHARES Share Tweet

INIHAYAG ni Senator Christopher “Bong” Go na nirerespeto niya ang naging desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na huwag pangalanan ang mga mambabatas na umano’y sangkot sa panghihingi ng kickbacks sa mga proyekto ng kontratista.

Binanggit ni Go ang prinsipyo ng “separation of powers“, nangangahulugan na walang hurisdiksyon ang Pangulo sa mga ito at sa co-equal branch ng gobyerno.

Sinabi ni Go na batid ni Duterte na isa ring abogado ang limitasyon ng kanyang kapangyarihan bilang presidente ng bansa.

“Separation of power. Nirerespeto ko po ‘yan at abogado po ang ating Pangulo, alam n’ya po ang kanyang trabaho,” sabi ni Go.

Sa kanyang Talk to the People address, hindi pinangalanan ni Duterte ang mga mambabatas na sinasabing sangkot sa katiwalian.

Binanggit niya ang prinsipyong ‘separation of powers’ bilang hadlang sa kanyang opisina na siyatin ang mga tiwaling kasapi ng legislative branch.

“I have no business investigating congressmen. They belong to a separate organ of government which is co-equal to the President,” sabi ni Duterte.

Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos isumite sa kanya ni Presidential Anti-Corruption Commission chief Greco Belgica ang listahan ng mga mambabatas na nangingikil ng komisyon sa mga kontartista sa bawat proyekto ng gobyerno.

Pero anang Pangulo, isusumite niya ang listahan sa Ombudsman para sa kaukulang pagsisiyasat.

Binigyang diin ni Go na ang task force laban sa katiwalian na nilikha ni Pangulong Duterte ay inatasan na siyasatin ang mga umano’y anomalya sa loob ng executive branch alinsunod sa kanyang kapangyarihan sa pagdisiplina sa naturang sangay.