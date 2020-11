Go sa DDR bill: ‘I won’t lose hope’

0 SHARES Share Tweet

HINDI nawawalan ng pag-asa si Senator Christopher “Bong” Go na maipapasa sa lalong madaling panahon ang Senate Bill 205, panukala na inihain niya noon pang 2019 na ang layo’y lumikha ng Department of Disaster Resilience (DDR).

Ayon sa senador, ang panukala niya na magbuo ng nasabing departamento na hahawak sa disaster preparedness ay isang malaking hakbang upang ang bansa ay maging ganap na handa sa mga kalamidad nang sa gayo’y maiwasan ang pagkawala ng maraming buhay.

Ani Go, ang kanyang panukala ay magbibigay rin ng malinaw na chain of command, mas maayos na mekanismo at pamamalakad sa paghawak ng mga krisis sa bansa lalo’t nagiging normal na sa bansa ang mga pagdating ng mga kalamidad at sakuna.

“I will not lose hope. Patuloy akong mananawagan. Maybe, at the proper time, ay maipapasa na rin ito dahil kailangan talaga natin ng Cabinet-level na secretary para rin maayos at mas mabilis ‘yung koordinasyon between the national government agencies and the local government offices,” ayon kay Go.

Iginiit niya na ang mga policy makers ay dapat na maging bukas sa mga pagsasaayos ng mga mekanismo upang masiguro na ang pamahalaan ay mas maging handa sa pagharap sa mga dumarating na krisis.

“Iyung pinirmahan ni Pangulong Duterte na Executive Order na nagtatalaga ng task force para sa (mga typhoons), kung mayroon na tayong departamento (DDR) ay hindi na po kailangan ‘yun,” aniya.

Sa kanyang panukala, sinabi ni Go na ang esensyal na gawain ng lahat ng disaster-related agencies ay magagamit at lalong mapalalakas sa DDR.

“Isang aspeto na dapat natin mas maisaayos pa ay ang inter-agency coordination. Ito ang dahilan kung bakit matagal ko nang inirerekomenda at paulit-ulit ko nang sinasabi na dapat magkaroon ng isang departamento na may secretary-level na in-charge para mayroong timon na tagapamahala ng preparedness, response, and resilience mechanisms pagdating sa ganitong mga krisis at sakuna,” sabi ng senador.

Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council na isang coordinating body ay lalong mapalalakas mula sa kasalukuyan nitong porma.

“Kung may DDR, ito na ang lalapitan natin. Sila ang kakausapin ng Pangulo at sila ang gagabay sa local officials at iba pang ahensya. Bago pa man dumating ang kalamidad, maghahanda na sila. Hindi na po malilito ang ating mga kababayan kung kanino at saan sila hihingi ng tulong at impormasyon,” ayon kay Go.

Ipinunto niya na ang mga relevant agencies, gaya ng Office of Civil Defense; Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration; at Philippine Institute of Volcanology ay kasalukuyang nasa iba’t ibang departamento.

Sa kasalukuyan, may anim na kaparehong panukala na nakabimbin sa Senado na sumusuporta sa DDR. Ang House of Representatives ay nagpasa na ng kanilang sariling bersyon noong September 21, 2020.

“Nirerespeto ko ang mga opinyon ng ilang mga kasamahan kong mambabatas hinggil sa panukalang ito. Ako naman ay palaging bukas at handang makinig sa mga suhestyon upang mas lalong mapabuti ang mga panukalang ipinaglalaban natin,” ayon sa mambabatas.

“Kung gaano kabilis at kadalas ang pagdating ng krisis sa ating bansa, dapat lamang na maging mas mabilis, mas maayos, at mas maaasahan ang serbisyo natin upang maprotektahan ang kapakanan at buhay ng bawat Pilipino,” idinagdag niya.