Go sa DSWD: Pamimigay pondong ayuda, bilis-bilisan

SUPORTADO ni Senator Christopher “Bong” Go ang inihaing resolusyon sa Senado ng kapwa niya mambabatas na si Senator Juan Miguel Zubiri na nag-aatas sa Department of Social Welfare and Development na pabilisin ang paglalabas ng pondo para sa mga kababayan nating labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic, gayundin ng pananalasa ng mga nakalipas na kalamidad.

“Sunud-sunod po na bagyo ang tumama sa ating bansa sa gitna ng ating laban sa COVID-19, kaya kailangan po nating mas pabilisin ang pagbibigay ng pondo para sa ating mga kababayan na apektado ng mga bagyo at ng COVID-19,” sabi ni Go sa kanyang manipestasyon sa Senate plenary.

Sinabi ng senador na mismong siya ay nasaksihan ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga naging biktima ng pagbagyo at ang kanilang paghihirap na makabangon sa mga nakaraang kalamidad.

“Ako mismo ay nagpunta sa Catanduanes, Marikina, Bulacan, at Rizal province kamakailan lamang para magbigay ng tulong sa panahon ng kanilang pagdadalamhati,” ani Go.

“Sa katunayan ay patuloy pa rin po ang pagbibigay natin ng tulong sa mga lugar na nasalanta ng bagyo,” dagdag niya.

Kinikilala ni Go ang pagsisikap ng DSWD na mapagsilbihan ang mga Filipino, gayunman, ay hiniling niya na masusing obserbahan o pakatutukan ang mabilis na pamamahagi ng pondo o ayuda sa mga kababayan nating nahaharap sa mga pagsubok.

“To the DSWD, nagpapasalamat po ako sa serbisyo ninyo sa ating mga kababayan. Ang paalala ko lang po, mas paigtingin pa po natin ito at tutukan. Siguraduhing maibigay agad ang serbisyo sa taumbayan,” iginiit niya.

Idiniin niya na agad ipinasa ng Senado ang Bayanihan to Recover as One Act upang ang mga resources ng pamahalaan ay tuloy-tuloy na maibigay sa mga kababayan nating nangangailangan, mapabilis ang pagbangon ng mga ekonomiya at mapalakas ang paglaban ng bansa sa COVID-19.

“The allocations must be released immediately and be utilized to help Filipinos in need,” anang senador.

Ipinaliwanag naman ng DSWD na ang hindi pa nagagastos na P83 bilyong balanse nito mula sa 2020 budget na natalakay sa Senate budget hearing ay nakaprograma na sa implementasyon ng iba’t ibang proyekto at aktibidad sa nalalabing buwan ng kasalukuyang taon.

Kabilang dito ang P40 billion para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps); P2.1 billion para sa Supplementary Feeding Program for Children; P2.6 billion para sa Sustainable Livelihood Program; P3.9 billion sa Social Pension for Indigent Senior Citizens; at P13.7 billion para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program.

“These are all programmed funds indicated in the General Appropriations Act, which can only be modified upon receiving an approval from the DBM,” ayon pa sa DSWD.

Tiniyak ng ahensiya sa publiko na ginagawa nito ang lahat para mapabilis ang paggamit sa pondo kung saan ito nararapat sa loob ng taong ito.

“We painstakingly taken into consideration the necessary procedures and provisions of the law, to ensure that a lawful and judicious spending of government resources reach its intended rightful beneficiaries,” ayon sa DSWD.