Go sa PITC: ‘Parked public funds’ ipaliwanag sa publiko

HINILING ni Senator Christopher “Bong” Go sa Philippine International Trading Corporation (PITC), gayundin sa Department of Trade and Industry (DTI) bilang mother agency nito, na agad kumilos at ipaliwanag ang isyu ukol sa umano’y ‘parked’ public funds nito na bilyon ang halaga.

Kamakailan lamang ay naalarma ang ilang senador sa sinasabing ‘naka-park’ na pondo na laan para sa iba’t ibang mga pagbili na dapat gawin ng PITC sa ngalan ng mga ahensya ng gobyerno.

Ang naturang kompanya ng pangangalakal ay may mandatong makisali sa pag-export, mga serbisyo sa kalakalan at mga espesyal na kaayusan sa pangangalakal habang tinitiyak ang pinakamahusay at maayos na paggastos sa mga serbisyo para sa gobyerno.

Sa ambush interview matapos pangunahan ang pamamahagi ng tulong sa Cavite City, iginiit ni Go sa PITC na huwag nang magpatumpik-tumpik sa paglilinaw sa isyu para maresolba na ito sa lalong madaling panahon.

“Dapat ipaliwanag nila ‘yan sa publiko, ipaliwanag nila sa Senado at kung kinakailangan pong imbestigahan ng Senado to shed light, ma-explain nila nang mabuti kung ano ba talaga ang totoo, ano ba talaga ang perang ito, bakit sinasabing naka-park lang,” ani Go.

“Kaya rin wala akong pagtutol kung sakaling nais ng Senado na imbestigahan ang PITC hinggil sa isyu na ito para rin mabigyan ng oportunidad ang PITC na magpaliwanag, ayusin ang dapat ayusin, mapabilis at masunod ang tamang proseso, at kung kakailanganin — mapanagot ang sinumang may pagkukulang,” anang senador.

Sinabi ni Go na wala dapat nawawaldas o nasasayang kahit na sentimo mula sa pampublikong pondo, lalo na ngayong panahon ng pandemya at kailangan ng gobyerno ng pambili ng COVID-19 vaccines.

“Dapat wala pong nasasayang na pondo ng gobyerno at nakatulog d’yan dahil nangangailangan po ang gobyerno ng pera, lalo na pambili ng vaccine,” sabi niya.

“So, dapat po kung anuman pong pera meron ang gobyerno, gamitin sa tama up to the last centavo,” idinagdag ng mambabatas.

Samantala, sinabi naman ng Department of Finance na dapat maisauli sa kabang bayan ang mga pondong hindi nagagamit ng PITC.

Hinimok ni Finance Secretary Carlos Dominguez III ang DTI at PITC na ibalik sa pambansang pananalapi ang P1.151 bilyon na kumakatawan sa balanse ng interes sa pondo na ipinagkatiwala sa PITC para sa pagbili ng iba’t ibang kalakal, tulad ng fire trucks, military boots at mga first-aid kit.

Sa kanyang panig, tiniyak ni DTI Secretary Ramon Lopez ang nasabing salapi ay hindi “parked funds” at ang procurement process na isinagawa ng PITC sa ngalan ng mga ahensiya ng gobyerno ay maayos at parehas na isinasagawa.

“Again, based on the reports and documents submitted to me, all the funds that are pending with the PITC are found to be either for ongoing procurement or awarded projects. Hence, not idle,” sabi ni Lopez.

Ani Lopez, hindi kinukunsinti ng ahensiya ang katiwalian at sinabing ang records ng PITC ang magpapatunay na walang nangyayaring anomalya.

“PITC has nothing to hide. Its funds and operations are strictly audited by the COA,” anang kalihim.

“For transparency, I have asked PITC to provide those documents, including the breakdown and status of the P33B, to Sen. Drilon,” pahabol niya.