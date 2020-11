Health, education programs itinampok sa State of the City Children Address ng Pasay LGU

0 SHARES Share Tweet

NAGING tampok ang mga programa sa kalusugan at edukasyon sa State of the City Children Address na inilahad ni Pasay Mayor Emi Calixto-Rubiano sa simpleng seremonya na ginanap sa pasilidad ng SM MOA Biyernes ng umaga

Sa temang “Sama-sama nating Itaguyod ang Karapatan ng Bawat Bata sa Panahon ng Pandemya.”, sinabi ni Mayor Emi na naiintindihan niya ang dinaranas ngayon ng mga bata na nahihirapan sa sitwasyon nang hindi makalabas, hindi makita ang mga kaibigan at hindi makapaglaro sa labas ng bahay.

Gayunman, tiniyak ng alkalde ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programa, proyekto at ibat ibang mga hakbangin para sa kapakanan ng nga bata kahit sa gitna ng COVID 19 pandemic

“Binibigyan natin ng espesyal na atensyon ang ating mga kabataan. Binibigyang-halaga natin hindi lang ang mga tinuturing nating kinabukasan ng ating bayan, sila rin ang ating kasalukuyan. Sila ang mukha ng ating bayan, maganda, masaya, at malusog,” sabi ni Mayor Emi sa kaniyang talumpati sa okasyon.

“Our State of the City Children Address for 2020 is unique because of the extraordinary situation that we face,” dagdag ng alkalde.

Iniulat ni Mayor Emi na bago pa man tumaas ang kaso ng COVID-19 ay namigay na ang Pasay LGU ng mga hygiene kits sa mga bata at nag-sanitize ng lahat ng paaralan bilang paghahanda.

“2020 is defined by how we responded to COVID-19. I am very proud to say that in the National Capital Region and in the entire country, Pasay City is a fine example in pandemic response effectiveness,” sabi pa niya.

Isa sa nangunguna rito aniya ay ang Pasay City General Hospital, Department of Pediatrics, partikular ang Mother-Baby Friendly Hospital Initiative nito, gayundin ang paggamot nito hanggang paggaling sa dalawang youngest COVID-Positive patients in Pasay noong dakong July na may edad 13 and 15 DAYS old pa lang, Monthly Community Pediatrics sa barangay level.

Ang Pasay Social Welfare Development Department (PSWDD) naman aniya ay malawakang nagsagawa ng relief assistance, at umabot pa sa anim na beses o six waves ang ipinamigay nito na food packs.

Ang City Heakth Office naman aniya ay aktibong nagsagawa ng pamamahagi ng vitamin at iba pang nutrition provisions, at binakunahan din ang mga bata laban sa sakit tulad ng polio.

Publication Source : People's Tonight