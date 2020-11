Infra funds iimbestigahan ng PACC expose ng senator pagbabasehan

0 SHARES Share Tweet

KASUNOD ng expose ni Sen. Panfilo Lacson na nasa P650 milyon hanggang P15 bilyon umano ang infrastructure funds na makukuha ng bawat mambabatas sa 2021 national budget, nagbanta ang Presidential Anti Crime Commission (PACC) na magpapatuloy ang kanilang gagawing imbestigasyon sa paggamit ng pondo.

Kasama sa sisilipin ng PACC ang pangongomisyon umano sa infrastructure projects at ang resulta ng imbestigasyon na isusumite kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Ayon kay PACC Commissioner Greco Belgica, hihingin nila kay Sen. Panfilo Lacson ang listahan ng infrastructure projects sa distrito ng mga mambabatas at kanilang babantayan kung may katiwalian sa implementasyon nito lalo na sa big ticket projects na pinaglaanan ng bilyong pisong government funds.

“Sisilipin namin ‘yung DPWH budget, ‘yung mga anomalous transactions ang iimbestigahan namin. Our jurisdiction covers presidential appointees, but it was during the course of the investigation that some congressmen were implicated. Not all but some. Trabaho lang po kami. Kung ano po ang lumabas sa aming imbestigasyon ‘yun lang ang aming ire-report. Walang pilian, walang diinan, sa totoo lang. Tama po ang Pangulo na wala kaming jurisdiction sa congressmen kaya kung may makuha kaming involvement ng mga congressman sa aming imbestigasyon ay ipapasa namin sa Ombudsman at sa task force for proper investigation,” paliwanag ni Belgica.

Sa kanilang naunang isinumiteng report kay Duterte, sinabi ni Belgica na kanilang tinukoy ang mga tiwaling mambabatas at ito pa rin ang kanilang gagawin.

Aniya, makikipagtulungan din ang PACC sa Office of the Ombudsman kung kinakailangan para sa pagsasampa ng kaso laban sa tiwaling mga mambabatas.

Naunang sinabi ni Pangulong Duterte na hindi niya papangalanan ang mga mambabatas na nasa PACC report dahil wala ito sa kanyang hurisdiksyon.

Gayunpaman, sinabi ng Pangulo na kanyang isususmite ang naturang report sa Department of Justice (DoJ) at Office of the Ombudsman para sa matibay na paghahain ng reklamo laban sa mga tiwaling government officials.

Kinumpirma ng PACC na nakakatanggap ng 10% hanggang 15% komisyon ang mga mambabatas sa mga infra projects na ginagawa ng DPWH.

Sa laki ng komisyon ng ilang mga mambabatas kung saan nakikihati rin ang ilang contractors at district engineers, sinabi ni Belgica na halos 50% na lang ang napupunta sa proyekto na siyang dahilan kung bakit maraming substandard na mga proyekto.

Sinabi rin ni Lacson na maraming mga kontraktor ang umiiyak dahil sa pambabraso ng ilang mga mambabatas na makuha ang kanilang commission.

Samantala sinabi ni Lacson na hindi pa tapos ang kanyang pagharang sa naglalakihang infrastructure budget ng mgamambabatas.

Bagama’t tinapos na ng Senado ang period of debates para sa P4.5 trilyong 2021 national budget, sinabi ni Lacson na hindi nangangahulugang nakalusot na ang umano’y insertions na ginawa ng bagong liderato ng Kamara de Represenantes.

Aniya, maaari pa ring mabago at patuloy niyang kukuwestiyunin sa bicameral conference meeting ang umano’y mga isiningit na budget.

Naunang ibinunyag ni Lacson na kanilang napuna ang malaki umanong isiningit sa infrastructure budget ng Kamara nang maupo si Speaker Lord Allan Velasco kung saan inihalimbawa nito ang isang distrito na mula sa orihinal na P9 bilyon pondo ay naging P15 bilyon nang mabago ang liderato ng Kamara de Representantes.