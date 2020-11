KMP: Flood probe dapat laliman

0 SHARES Share Tweet

NANAWAGAN ang peasant group na Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) na laliman pa ng Kamara de Representantes ang imbestigasyon sa matinding pagbaha sa Cagayan at Isabela upang matiyak na may mananagot sa pinsalang idinulot ng bagyong Ulysses.

Sinabi ng grupo na dapat hindi lamang nakatuon ang pagsisiyasat sa pagpapakawala ng tubig ng dams kundi maging sa illegal black sand mining at illegal logging.

Ginawa ng grupo ang pahayag bilang reaksyon sa naging pahayag ni Speaker Lord Allan Velasco na climate change at ang pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam ang sanhi ng malawakang pagbaha sa Cagayan at Isabela kaya rerebyuhin ng Kamara de Representantes ang dam protocols upang hindi na maulit ang trahedya.

Ayon kay KMP President Danilo Ramos, mahalagang imbestigahan ng Kamara de Representantes ang logging sa mga bundok ng Cagayan at Isabela at ang black sand mining na sinasabing sanhi umano ng pagbaha.

Kinilala naman ng grupo ang magandang layunin ng Kamara de Representantes na imbestigahan ang sakuna kasabay ng panawagan na papanagutin ang mga dapat managot sa pamamagitan ng mas malalim pang pagsisiyasat.

“Tingin po namin mahalagang matukoy kung sino responsable at ‘di matulad sa iba na after ng insidente ay basta nawala na lang sa limot. Kailangang magkaron ng hustisya sa mamamayan na naapektuhan. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para tingnan ng mga mambabatas ang pagkalbo ng mga bundok at pagkasira ng kalikasan,”pahayag ni Ramos.

“Mahalaga ang imbestigasyon na ito ng Kamara pero ang aming apela ay huwag lang mag-focus sa dam,” dagdag pa nito.

Sa joint investigation ng House committee on agriculture and food at special committee on North Luzon growth quadrangle, sinabi ni Velasco na ang pagpapakawala ng tubig ang nagpalala ng sitwasyon sa Cagayan at Isabela sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Ulysses na sinang-ayunan din ni House Deputy Majority Leader Bernadette Herrera na nagsabing 2006 pa ang dam protocol na sinusunod na hindi na akma sa panahon.

Subalit pinabulaanan ito National Irrigation Administration (NIA) head Ricardo Visaya.

Sinabi ni Visaya na hindi ang pagbubukas ng gates ng Magat Dam ang ugat ng matinding pagbaha sa Cagayan at Isabela kundi ang malawakang illegal logging, mining at quarrying activities sa lugar.

Batay sa isang matrix na ipinakita ni Visaya mula Nobyembre 9 hanggang 14, ang peak water inflow ng Magat Dam ay 7,128 cubic meters per second pero naglalabas lamang ang dam ng 6,706 cubic meters per second na pagpapatunay na hindi ang pagbubukas ng water gate ng dam ang ugat ng matinding pagbaha.

Sinabi ng KMP na mahalagang alamin sa imbestigasyon ang tunay na problema, kabilang na ang black sand mining sa Cagayan at maging ang legal at illegal logging.