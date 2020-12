LCSP: Marami nalito sa U-turn reopening sa EDSA

0 SHARES Share Tweet

MARAMING motorists ang nalito sa reopening ng U-turn slots sa area ng Academy at Dario Bridge Biyernes ng umaga sa kahabaan ng EDSA sa Quezon City.

Ayon kay Atty. Ariel Inton, founder ng Lawyers for Commuters Safety and Protection (LCSP), hindi lahat nakakadaan dit ayon dahil na rin sa mga restrictions.

“Una, ang U-turn slot sa Quezon City Academy ay para lang sa light vehicles, pero may kasunod ito na restrictions – bawal pumasok sa QC Academy U-turn slot ang mga sasakyan (kahit light vehicles) mula sa Misamis Street at SM Annex na parehong nasa SM North EDSA at mula Nueva Ecija St at mga gusali malapit dito. Bawal din ito sa mga sasakyan mula Bansalangin St. at mga gusali at gasolinahan malapit dito,” ani Inton.

Dagdag ni Inton na mula sa sa QC Academy U-turn slot, bawal tumungo sa Corregidor St. at Bansalangin street. “Ang ibig sabihin hindi lahat ng vehicles ay makaka u-turn sa Academy. Dapat light vehicles lang at hindi galing sa mga lugar na binanggit!,”aniya.

“Ikalawa ang U-turn slot naman sa Dario Bridge ay para lang sa emergency vehicles at marked government vehicles. Ibig sabihin – mga ambulansya o mga marked vehicles na for-official-use only. Kung government official ka na gamit mo ang sariling sasakyan mo hindi ka makaka U-turn ng Dario bridge,” pahayag ni Inton.

“Sabi ng ilang media nalito ang mga motorista dahil akala nila ay binuksan ang U-turn ng walang mga ganitong kundisyon. Parang hindi rin daw binuksan. Para sa mga officials naman, walang pagkalito dahil inanunsyo naman daw yan,” ani pa ni Inton.

Ayon sa LCSP founder, nais ng MMDA at DOTr na maging mabilis ang byahe ng mga bus sa EDSA para mahikayat nila ang mga car owners na mag public transportation. Sa pag-aaral nila ay malaking porsyento kasi ng mga private vehicles ay one or two passengers lang at 70 percent ng dumadaan sa EDSA ay private cars.

“Sa panahon ngayon ng pandemya at may sarili kang sasakyan mas pipiliin mo bang mag public transportation na madalas nasasakripisyo na ang social distancing? Nawa’y mabigyan ng solusyon ang problemang ito at walang kasalanan ang mga motorists,”saad ni Inton.

Publication Source : People's Tonight