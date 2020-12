Makabayan solon kampante

0 SHARES Share Tweet

– Di sila paiimbestigahan ni Velasco sa Kamara

KUMPIYANSA si Bayan Muna Rep Ferdinand Gaite na hindi bibigay sa pressure si Speaker Lord Allan Velasco mula sa mga anti-communist group na nanawagang imbestigahan ng Kamara de Representantes ang Makabayan Bloc hinggil sa kaugnayan umano ng grupo sa Communist Party of the Philippines-New Peoples Army(CPP-NPA).

Ayon kay Gaite, tiwala silang mananatili ang “good judgement” ni Velasco sa isyu ng red-tagging laban sa anim na miyembro ng Makabayan Bloc na mula sa Gabriela Partylist, Kabataan Partylist, Act Teachers Partylist at Bayan Muna.

Sinabi ni Gaite na nabigo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict(NTF-ELCAC) sa isinagawang Senate hearing sa isyu ng red-tagging na magharap ng ebidensyang magpapatunay na kaalyado sila ng CPP-NPA kaya naman kahit magsawa ng House inquiry ay ganito din ang kahihinatnan.

“Clearly there is pressure on the House to join the communist witchhunt of the NTF-ELCAC, but we believe Speaker Velasco will remain judicious and will not allow the House to be used as venue for peddling baseless accusations against its members,” paliwanag ni Gaite.

Iginiit naman ni Kabataan Partylist Rep. Sarah Elago na walang batayan ang panawagan ng House inquiry dahil pawang gawa-gawa lamang ang alegasyon laban sa kanila ng NTF-ELCAC at layunin lamang na matanggal sila bilang miyembro ng Kongreso.

Sa kabilang banda, nanindigan si League of Parents of the Philippines(LPP) Chair Remy Rosadio na hindi dapat sa mga kapwa mambabatas nakikinig si Velasco kundi sa boses ng nakararami.

Aniya, hanggang nanatili sa Kamara ang Makabayan Bloc ay patuloy na mas maraming kabataan umano ang makukumbinse na sumanib sa NPA.

Binatikos din ni Hands Off Our Children Founder Gemma Labsan ang kawalang aksiyon sa kanilang panawagan na magkaroon ng isang House Inquiry.

Sinabi ni Labsan na agarang inaksiyunan ng Senado ang kanilang kahilingan na imbestigahan ang red-tagging kaya dapat umaksiyon rin ang Mababang Kapulungan na may hurisdiksyon sa Makabayan Bloc.

Naniniwala si Labsan na malaki ang magagawa ng isang House inquiry para malaman ang katotohanan sa ginagawang recruitment umano ng Makabayan Bloc sa mga kabataan para sumali sa communist group.

Sa kabila ng simpatya ni Velasco, sinabi ni Labsan na hindi pa rin sila titigil sa pagkalampag upang siyasatin ang mga progresibong mambabatas.

Samantala, aminado naman ang ilang mambabatas na tumangging magpabanggit ng pangalan na malabong mangyaring magkaroon ng imbestigasyon ang Kamara de Representantes laban sa sarili nitong miyembro.