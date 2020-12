PACQUIAO: bgy workers gawing regular

0 SHARES Share Tweet

NAGHAIN ng panukalang batas si Senador Manny Pacquiao na naglalayong maging regular na manggagawa ng gobyerno ang lahat ng barangay officials, workers at volunteers na may kaakibat pa na pamantayan ng sweldo ng mga ito, at iba pang mga benepisyo na isinasaad ng mga dati ng batas, kautusan at mga panuntunan ukol sa mga opisyal ng barangay, kawani at mga volunteers.

Sa paghahain ng panukalang batas o Senate Bill 1956, na maaari ring tawaging Barangay Officials Salary Standardization Act of 2020, tinuran ni Pacquiao na kung ang ibang frontliners gaya ng mga nasa sektor ng kalusugan at seguridad ay palagiang umaani ng papuri sa kanilang pagganap ng kanilang mga tungkulin sa gitna ng pandemya, ang mga opisyal ng barangay at iba pang tauhan nito ay hindi man lamang nabibigyan ng pansin, bagkus ay napupulaan pa.

“Lahat tayo ay naging saksi sa walang pagiimbot na pagtupad ng tungkulin ng ating mga opisyal ng barangay at iba pa nitong mga tauhan. Napakalaki ng tulong nila lalo na sa panahon ng pandemya. Sila ang ating kasangga sa pagtulong sa ating mga kababayan,” ang paliwanag ni Pacquiao sa kanyang talumpati nang ihain ang kanyang panukalang batas.

“Sa kabila ng panganib sa sarili nilang kalusugan, tumutulong ang mga taga-barangay na mamonitor at hanapin ang mga may seryosong kaso ng COVID-19 sa kani-kanilang mga lugar, at ihatid pa ang mga ito sa mga ospital o quarantine facilities,” paliwanag pa ng senador.

Sa nasabing panukalang batas, nais ni Pacquiao na magkaroon din ng pamantayan ng sahod sa mga opisyal ng barangay, magsimula sa Punong Barangay kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Barangay o mga kagawad, ang pinuno ng Sangguniang Kabataan, Barangay Secretary at Treasurer.

Aniya, ang mga ito ay dapat na tumanggap ng buwanang sahod, mga allowance at insurance, medical at dental coverage, retirement benefits at iba pang benepisyo sa ilalim ng Civil Service Laws, at iba pang pamantayan ukol sa kawani ng pamahalaan.

“Ang mga opisyal ng barangay kadalasan ay pinupuri lamang sa mga pananalita, ngunit hindi sa praktikalidad. Kaya ko inihain ang panukalang batas na ito ay upang maiangat naman ang antas at kalagayan ng ating mga opisyal ng barangay sa pamamagitan ng regularisasyon, at pamantayan ng sahod at mga espesyal na allowance sa mga mapanganib na sitwasyon gaya ng mga sakuna at kalamidad. Alalahanin natin – na ang malakas na barangay ay malakas na bansa,” iginiit pa ng senador sa kanyang talumpati.

Sa pagiging regular na empleyado ng gobyerno, inaatasan ng batas ni Pacquiao ang Department of Budget and Management (DBM) na magsagawa ng standardized Position Classification and Compensation Scheme para sa mga Barangay Officials, Personnel at Volunteer Workers na maaari mag-base o ikonsidera ang edukasyong inabot ng mga ito, ang bigat ng trabahong gagampanan at ang pinansiyal na kakayahan ng bawat barangay na susunod sa mga patakaran at panuntunan na sinasaad ng Civil Service Commission (CSC).

May tatlong grado rin ng pasahod ang batas ni Pacquiao. P15,000 bilang Salary Grade 1 para sa mga appointive position o mga tinalagang posisyon na sinu suportahan ng ordinansa ng barangay; P25,000 bilang Salary Grade 2 para sa mga naihalal na posisyon gaya ng mga miyembro ng Sangguniang Barangay at Kabataan, di kabilang ang Punong Barangay; at P35,000 bilang Salary Grade 3 para sa mga Barangay Chairman. Bilang regular na empleyado ng pamahalaan, ang mga barangay opisyal at mga tauhan nito, ayon kay Pacquiao ay kailangan din tumanggap ng 13th month pay, at Christmas bonus na P3,000 at iba pang bonus sa ilalim ng mga batas.

Bukod dito nais din bigyan ni Pacquiao ang mga opisyal ng barangay ng Special Risk Allowance (SRA) na ang halaga ay tutukuyin ng Department of Interior and Local Goverment (DILG).

Kasama rin sa panukalang batas ni Pacquiao ang regular na pamimigay ng rice allowance at iba pang special na allowance sa ilalim ng mga lokal na batas.

Publication Source : People's Tonight