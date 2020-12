PCOO pinuri ni Go sa itinayong Mindanao Media Hub

0 SHARES Share Tweet

BINATI ni Senator Christopher “Bong” Go ang Presidential Communications Operations Office (PCOO) sa pamumuno ni Secretary Martin Andanar sa kauna-unahang television broadcast ng People’s Television Network sa bagong tayo na Mindanao Media Hub (MMH) sa Davao City.

Pinuri ng senador ang naging papel ng PCOO sa pagpapalakas sa mga komunidad sa pamamagitan ng pagsasaayos at pagbibigay ng mahahalagang impormasyon na magbebenepisyo ang publiko.

“Congratulations sa inyong bagong Mindanao (Media) Hub. Ala-BBC [News] na po itong ating Mindanao hub. Nandito na ang print, radio, online, so kumpleto na at hindi na nahuhuli ang Mindanao,” ani Go sa panayam sa kanya sa “Laging Handa” nang magkaroon ito ng pilot broadcast nitong Sabado.

“Congratulations sa PTV, sa lahat ng namumuno headed by General Manager [Katherine S. de Castro], lahat kayo sa likod ng PTV ng Mindanao hub, ng Laging Handa at si Undersecretary [Raquel] Rocky Ignacio. Napakalaking improvement ang ginawa niyo….Congrats sa lahat ng Pilipino, inyo ito. Government station ito para sa taumbayan,” ayon kay Go.

Binanggit din niya sina PCOO Assistant Secretary for Special Concerns Joseph Garcia at PTV Chair of the Board Maria Fe Aliño sa kanilang walang kapagurang serbisyo para maging posible ang MMH.

Ang MMH ang kauna-unahang media hub ng PCOO sa labas ng Metro Manila. Ito ang magsisilbing “bahay” ng mga units at attached agencies ng PCOO, kinabibilangan ng Philippine News Agency, National Printing Office, APO Production Unit at regional office ng Philippine Information Agency-XI.

Maging ang broadcasting facilities at studios ng PTV at Radyo Pilipinas ay makikita rin sa anim na palapag na pasilidad.

Ang MMH ang maglalabas ng news at programs of interest mula sa Regions 10 hanggang 13 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Nabatid na ang pasilidad ay nagkakahalagang P700 million at ito ay nagtataglay ng 10kW terrestrial transmitter at 1kW digital transmitter para mapalakas ang signal nito sa kanyang areas of coverage. Mayroon din itong digital satellite news-gathering system para mapibilis ang pagkalap ng mga balita.

Naniniwala si Sen. Go na ang MMH ay isang malaking hakbang para mabago ang kalidad ng pakikipagkomunikasyon ng pamahalaan sa publiko at pagbibigay ng impormasyon sa Mindanao at sa buong kapuluan.

Sinabi ni Go na umaasa rin si Pangulong Rodrigo Duterte na ang PTV ay lalo pang lalaki at lalawak na kahalintulad ng British Broadcasting Corporation na may transformational impact sa sektor ng media sector tungo sa pagtataguyod ng lipunang bukas sa mahahalagang impormasyon.

Ayon kay Sen. Go, tinalakay na niya kay Secretary of Budget and Management Wendel E. Avisado ang posibilidad na magtayo ng kahalintulad na media hub sa Visayas. Naniniwala siya na papaboran din ito ng Pangulo.

“Ika nga mala-BBC na nga po ito. Ito ang pinangarap ng ating Pangulo na magkaroon din dito sa ating bansa, ala-BBC na programa. Kumpleto, malakas ang signal, maganda pati ang inyong pasilidad,” aniya.

“Sana ay hindi nagtatapos dito ang mga ideya na ito, mga proyekto ay napag-usapan nga namin ni Secretary Martin. Sana ay magkaroon din ng Visayas hub para sa mga kababayan nating Bisaya sa Cebu, Leyte, Region [Western Visayas], [Central Visayas] and [Eastern Visayas],” idinagdag ni Go.

Bukas din at suportado ni Sec. Avisado ang nasabing proposal.