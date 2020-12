Pulis binaril mag-ina matapos sumali ang anak sa alitan

0 SHARES Share Tweet

“MY father is a policeman.” Ilang sandali matapos masigawan nito ng anak na pulis na kanilang kaalitan ay binaril sa ulo ang mag-ina ng nasabing parak sa Paniqui, Tarlac.

Nag-viral na sa social media ang video ng pamamaril ng suspect na si Police Senior Master Sgt. Jonel Nuesca sa mga biktimang sina Sonya Gregorio, 52, at anak nitong si Frank Anthony, 25, binata, mga residente ng Purok 2, Bgy. Cabayaoasan, Paniqui.

Naganap ang insidente dakong 5:10 p.m. noong Linggo sa tapat ng bahay ng mag-ina kung saan pilit na inaaresto ng suspect si Frank Anthony dahil sa umano’y pagpapaputok ng boga.

Nagkaroon ng commotion sa pagitan ng mag-ina at pulis kung saan nilapitan pa sila ng anak na babae ng suspect.

Sa gitna ng pagtatalo ay naungkat ang problema sa right of way sa pagitan ng mga biktima at suspect na lalo pang nauwi sa mainitang komprontasyon.

Nagkaroon din ng sagutan sa pagitan ng matandang biktima at anak na babae ng pulis na lalo pang nagpainit ng sitwasyon hanggang sa pagbabarilin na ng suspect ang mag-ina.

Ayon kay Lt. Colonel Noriel Rombaoa, hepe ng Paniqui –PNP, sumuko ang suspect sa Pangasinan PNP matapos ang insidente.

Napag-alaman na ang suspect ay nakatalaga sa Parañaque City Crime Laboratory at residente rin Purok 2, Bgy. Cabayaoasan, Paniqui, Tarlac.

Agad inilipat ang suspect sa Paniqui Municipal Police. Patuloy ang imbestigasyon ng mga awtoridad.

Nagpaalala si Rombaoa na dapat pinaiiral ng pulisya ang maximum tolerance.

Ilang oras matapos ang insidente ay agad namang nag-viral sa social media ang video ng pamamaril na umani ng samo’t-saring reaksyon at opinion mula sa mga netizen.

Agad ding nag-trending ang mga salitang #JusticeForFrankGregorio, #StopTheKillingsPH, #PulisAngTerrorista, #EndPoliceBrutality at #JusticeForSonyaGregorio.

Karamihan din sa netizen ay hindi maiwasan ang poot sa pamilya ng suspect.

“You need a better education iha. Kawawa ka sagana ka nga sa aruga pero uhaw na uhaw ka sa magandang ugali. Kung di ka nalanv sana lumapit sa daddy mo na agapan pa ang lahat mejo kumalma pa pero sa kalakihan ng ulo mo sumigaw kapa. Sana makatulog ka sa mga nasaksi mo.The world will remember what you and your father did, You don’t deserve to live in peace. Ever.”

Dati na umanong may sigalot sa pagitan ng suspect at mga biktima bago pa maganap ang malagim na krimen.

Ayon kay Rombaoa, bago naganap ang krimen ay nagkaroon ng land dispute sa pagitan ng biktima at suspect na nadala na rin sa barangay.

“Napag-usapan na ‘yan pero hindi natapos ‘yung usapin diyan. Although may linaw na raw na dapat …napagkasunduan is bibigyan, na makakadaan ang sasakyan,” paliwanag ng opisyal.

“Hindi naman nasunod kasi nga noong nagbago ang suspek natin, medyo maliit ‘yung naiwan. Hindi kasya ang sasakyan. So ‘yun po ang pinagtatalunan nila,” dagdag pa nito.

Nitong Linggo aniya ay nagtungo ang suspect sa bahay ng mga suspect dahil may narinig itong nagpapaputok ng boga.

Nagkaroon ng komprontasyon sa kanilang pagitan na nauwi sa pagkaka-ungkat ng land dispute na may kinalaman sa right of way.

Nauwi sa mainitang pagtatalo ang komprontasyon na naging sanhi ng pamamaril ng suspect sa mga biktima.

