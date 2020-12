Salceda: Internet, dapat higit na mahusay, maasahan

0 SHARES Share Tweet

MULING nanawagan si House Ways and Means Committee chairman Albay Rep. Joey Sarte Salceda, na dapat maging “higit na mabilis, mura at maaasahan” ang ‘internet service’ na itinuturing na ngayon bilang “daluyan ng dugo ng bagong ekonomiya at ‘national emergency,’” pagkatapos ng pandmiya, upang makaagapay ang Pilipinas sa pandaidigang lumpetisyon.

Ginawa ni Salceda ang panawagan matapos maging pang-64 lamang ang Pilipinas sa “digital evolution ranking” at pang-52 naman sa “digital momentum” ng mga bansa sa mundo, batay sa ulat ng Tufts University sa Massachusetts, USA and Mastercard Inc. Sa ASEAN, kulelat pa diumano ang bansa sa Indonesia at Vietnam .

“Daluyan ng dugo ang ‘internet’ sa ilalim ng bagong ekonomiya, Kung mabagal ang ‘internet’ natin, patay tayo agad sa pandaigdigang kumpetisyon. Kung nais nating makipagsabayan, kailangan natin ang higit na mabilis na ‘internet,’” madiin niyang paliwanag.

Pangunaging may-akda si Salceda ng dalawang mahahalagang panukalang batas na naglalayong isulong at gawing makabago ang ‘digital global status’ ng bansa — ang ‘Faster Internet Services Act’ na nakahain na ngayon ay nasa House Committee on Information, Communications and Technology’ na; at ang ‘Satellite Liberalization Act’ na inendorso ng Pangulong Duterte sa ‘Economic Cluster panel.’

Ayon sa mambabatas, kailangan ang mga bagong ‘telco players’ upang magkaroon ng tamang kumpetisyon sa ‘telecommunications sector’ ng bansa dahil “ang ‘internet connection’ ay pangunahing pangangailangan na ngayon.”

Dahil sa maraming buwang ‘pendemic lockdowns,’ bumaling sa, at naging ‘digital economy’ na rin ang bansa, kaya kailangan ayusin at pabilisin din ng mga kumpanyang ‘telco; ang ‘internet services’ nila. “Pati mga bagong trabaho, ‘digital’ na. Kailangan natin ang mga naturang bagong trabaho upang makabawi tayo sa pagkakalugmok ng pandemya. Hindi magaganap ito kung mananatiling kilos pagong ang ‘internet’ natin, ‘National Emergency’ na ito,” paliwanag niya.

Ayon kay Salceda, sa karanasang ‘digital’ nangunguna na ang bansa at maraming Pilipino na ang mahuhusay magdesinyo nito kaya pang-10 na ang ranggo natin sa mundo kaugnay nito. Ang problema ay nasa “impraestraktura at mga panuntunan, kaya kailangan may mga dapat baguhin upang makahabol tayo.”

Kasama sa mga isinusulong niya ang pagtatalaga ng ‘common tower policy.’ “Kailangang alisin “dahilan ng magastos na banggaan at mga harang sa pagpasok ng ng mga bagong mamumuhuan sa ‘telco’ upang mapasulong ang bisa at husay ng sector. Dahil sa mga ito, maraming lugar sa bansa ang walang ‘cell towers’ o mga toreng pangkumunikasiyon,” puna niya.

Sa ilalim ng panukalang ‘Faster Internet Services Act,’ kailangang garantiyahan ng mga kumpanyang ‘telco’ ang pinakamababang bilis ng ‘internet transmission’ nila. “Sa ngayon, parang may insentibo pa ang mga kumpanyang ‘telco’ sa hindi nila pagdeliber ng serbisyong inaasahan sa kanila ng publiko,” dagdag ng mambabatas.

Layunin ng HB 312 ni Salceda na ideklarang ‘national emergency” ang sobrang bagal na ‘internet’ sa bansa, bigyan ang Pangulo ng ‘emergency powers’ na isaayos ito, at iba pang akmang hakbang para tugunan ang naturang mga suliranin.

Sa ilalim naman ng ‘Satellite Liberalization Act,’ bibigyan ang maliliit na kumpanyang ‘telco’ ng karapatang gumamit ng ‘satellite technologies’ para mapalawak ang kumpetisyon sa sektor nila. Palalakasin nito ang ‘digital economy,’ lalo na ang nagtatrabaho at nagnenegosyo mula sa mga bahay nila, at gagawing lalong mabisa ang ‘distant learning program’ ng mga paaralan. Aamyendahan nito ang mga pagbabawal sa paggamit ng ‘satellite technology’ na bukas lamang sa malalaking kumpanya batay sa 1998 Executive Order 467.

“Kinakatawan ko ang distrito kung ‘rural’ kung saan umuusbong ang maraming negosyo. Kailangan din bigyang halaga ang sektor ng agrikultura at kaakibat nitong mga serbisyo. Mabilis ding lumalago ang sektor ng “Business Process Outsourcing” o BPO sa amin kaya kailangan namin ang maaasahang at hindi kamahalang ‘internet,’ paliwanag niya.

Patuloy na isinusulong ni Salceda ang pagkakaroon ng ‘digital-ready economy,’ bilang chairman ng ‘House tax panel’ tungo sa higit na pangmatagalang matibay at maunlad na ekonomiya, kasama na ang pagbangon mula sa pagkakalugmok dulot ng pandemya.

Kinukumplemento ng mga mga inisyatibo kaugnay sa ‘satellite’ ang ang mga panukalang batas niyang HB 312 para sa mabilis na ‘internet;’ HB 311 o Schools of the Future Act; HB 6247 o Comprehensive Education Reform Act: at HB 6287 o Digital-compatible Skills-based Education bill.