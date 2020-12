ANTIPOLO 3-time Most Competitive City

0 SHARES Share Tweet

MULING hinirang ang Antipolo City bilang Overall Most Competitive Component Cities, sa taunang Regional Competitiveness Summit and Awards Ceremony ng Department of Trade and Industry.

Sa kaisa-isa at kauna-unahang online awarding ceremony ng DTI, muling nanaig ang Lungsod ng Antipolo na sinundan ng Legaspi City sa Albay, at Tagum City na nasa ikalawa at ikatlong pwesto.

Ito na ang ikatatlong beses na nakuha ng Antipolo ang karangalan mula 2017 at 2019.

Nagawang manatili ng Antipolo na “competitive” sa kabila ng naging hamon na dulot ng pandemya na dala ng COVID-19.

“Nagpapasalamat po tayo sa pamahalaang nasyonal sa patuloy na pagkilala sa aming pagsisikap,” sinabi ni Mayora Andeng Ynares

“It’s just not cooperation but it’s the collaboration of various sectors that helped us topped the list of the Most Competitive Local Government Units in the country,” dagdag niya.

Aminado si Mayora Ynares na matinding hamon ang kinaharap nila ngayong taon dahil sa COVID-19, pero sa tulong ng bawat sector at taumbayan ay malalampasan ito ng lungsod.

“Malaking hamon itong pandemya hindi lamang sa atin sa Antipolo City, kungdi sa buong bansa,” dagdag ni Mayora Ynares.

Muli ring nanalo sa ikalimang pagkakataon sa loob ng limang sunod-sunod na taon (5-peat) ang Lalawigan ng Rizal sa pangunguna ni Gov. Nini Ynares, bilang overall competitive province na sinundan ng Davao Del Norte at Camuigin

Maging ang ibang mga bayan sa Rizal ay nanalo.

Nanguna ang Cainta sa Class 1 to 2 na municipalities na sinundan ng kapwa taga Rizal na Taytay. Nasa pangatlong pwesto ang Baliwag sa Bulacan.

Samantala, nanalo bilang highly urbanized city ang Manila, na sinundan ng pinagmulan ni Pangulong Rodrigo Duterte na Davao at pumangatlo ang Pasay City.

Kabilang sa ibang nanalo ang Mambajao, Camiguin; San Remigio sa Cebu at Baler sa Aurora na nasa una hanggang ikatlong pwestosa Class 3-4 municipalities.

Habang sa Class 5-6 municipalities naman ang Roxas sa Zamboanga Del Norte, nasa ikalawa ang Tagana-An Surigao Del Norte at pangatlo ang Mahinog, sa Camuigin.

Ang rankings ng mga siyudad at munisipalidad ay naka-base sa sinasabing 4 Pillars. Ito ang “Economic Dynamism, Government Efficiency, Infrastructure,” at saka “Resiliency.”