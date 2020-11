Grupo hiniling kanselahin ‘coal projects’ sa Quezon

0 SHARES Share Tweet

HINILING ng mga residente sa Quezon sa pamahalaan na kanselahin ang patuloy na operasyon at paglawak ng ‘coal-fired power plants’ sa lalawigan.

Sa ginanap na National Day of Action Against Coal na pinangunahan ng energy and climate advocacy networks Power for People Coalition (P4P) at Philippine Movement for Climate Justice (PMCJ), ay nanawagan din sila nang pagkansela ng ‘coal projects sa mga pipeline.

“We have long suffered the presence of coal power plants in the name of progress. But we do not benefit from these plants. All we got are sick residents, a ruined environment, and higher risks of destructive typhoons,” ayon kay Fr. Warren Puno, convenor ng Quezon wide environmental group Quezon for Environment (QUEEN) at director of the Ministry of Ecology of the Diocese of Lucena.

Aniya, sa katunayan ay labis na naapektuhan ang lalawigan sa pananalasa ng mga nagdaang bagyong Quinta, Rolly, at Ulysses. Sa kasalukuyan umano, ang lalawigan ay may tatlong ‘coal-fired power plants’ na may naka-install na kapasidad na 2.2 GW. at 3.6 GW na karbon sa pipeline.

“Kaming kabataan ng Atimonan ay lumahok sa National Day of Action dahil kinabukasan namin ang nakataya dito. Kami ang mapeperwisyo kung matutuloy ang mga pagtatayo ng coal plant dito sa Atimonan at iba pang bahagi ng Quezon. Hindi pa ba tayo natuto?” saad ni Bianca Opalda, youth leader ng local group KAPAKANAN.

Umaasa ang mga residente at iba’t-ibang grupong makakalikasan na sa pamamagitan ng pagkansela sa mga proyekto ay malulutas ng DoE ang isyu sa ‘coal moratorium’ sa tamang pagtugon sa climate crisis.