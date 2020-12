Prov’l P2P buses aarangkada na!

0 SHARES Share Tweet

AARANGKADA na sa December 21, 2020 ang 10 routes para sa 269 Provincial Point-Point Public Utility Bus na bibiyahe palabas at papasok ng Metro Manila, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

Ito ay alinsunod sa Memorandum Circular (MC) 2020-082 na ipinasa ng LTFRB noong Dec. 16, 2020.

Ang paglabas ng MC 2020-082 ay kasunod ng inilabas na resolusyon ng Inter-Agency Task Force for Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) na nagbibigay permiso sa mga Public Utility Vehicle (PUV) na bumiyahe palabas ng Metro Manila.

Narito ang ruta ng Provincial P2P Bus na magbubukas sa Disyembre 21, base sa MC 2020-0083: Clark, Pampanga – SM North EDSA; Clark, Pampanga – NAIA Terminal (With Limited Stop in Ortigas); Clark, Pampanga – Lubao, Pampanga (With Specials Stops in San Fernando and Angeles City); Clark, Pampanga – Dagupan, Pangasinan (With Special Stops at Rosales and Urdaneta, Pangasinan); Clark, Pampanga – Subic, Zambales (With Special Stop at Dinalupihan, Bataan);NAIA/Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITx) – Baguio City; Batangas City – Ortigas; Batangas City – Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITx); Lipa City, Batangas – Ortigas at Lipa City, Batangas – Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITx)

Maaaring bumiyahe ang mga roadworthy PUVs na may valid at existing Certificate of Public Convenience (CPC) o Application for Extension of Validity, at kinakailangang naka-rehistro sa Personal Passenger Insurance Policy ang bawat unit sa mga rutang nakapaloob sa MC.

Kailangan ng special permit ang mga provincial P2P PUBs na bibiyahe sa mga inter-regional routes sa labas ng Metro Manila. Para sa mga mag-a-apply ng special permit, i-send ang inyong application sa technical@ltfrb.gov.ph upang makapag-operate.

Bukod sa special permit, kailangan ding sumunod ang mga pick up at drop off terminals ng mga naturang bus sa health at safety protocols bago payagang mag-operate ng local government units.

Muling pinapaalala ng ahensya na walang ipatutupad na taas-pasahe sa mga naturang Provincial P2P PUB, maliban na lang kung ipag-uutos ito ng LTFRB. Bukod diyan, kinakailangan sumunod ng mga PUV sa mga alituntunin ng IATF at local government units kaugnay ng health protocols bago sila makabiyahe.

Dagdag pa riyan, istriktong ipatutupad ang mga sumusunod na “7 Commandments” sa lahat ng pampublikong transportasyon, na ayon sa rekomendasyon ng mga health experts: 1) Laging magsuot ng face mask at face shield; 2) Bawal magsalita at makipag-usap sa telepono; 3) Bawal kumain; 4) Laging panatilihin ang maayos at sapat na ventilation sa mga PUV; 5) Laging magsagawa ng disinfection; 6) Bawal sumakay ang mga pasaherong mayroong sintomas ng COVID-19 sa pampublikong transportasyon; at 7) Laging sundan ang panuntunan sa physical distancing (“one-seat apart” rule).

Pinapaalala rin ng LTFRB sa mga Provincial P2P Bus na sundin ang mga patakaran ng ahensya. Ang sinumang mahuli na lalabag sa mga probisyon ng MC ay papatawan ng kaukulang parusa, tulad ng pagmumulta at pagkatanggal ng kanilang ng CPC o PA.

0 SHARES Share Tweet

Publication Source : People's Tonight