P50-P80 umento sa sahod ng minimum wage earners sa Region 3, aprubado na

Inaprubahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board (RTWPB) ang P50 hanggang P80 na umento sa arawang sahod ng minimum wage earners sa Region 3 (Central Luzon), gayundin sa mga kasambahay sa nasabing area.
Ayon sa Wage Order no. RBIII-26, na inilabas nitong Martes, ipatutupad ang naturang wage increase ng dalawang tranche, kung saan ang una, na mula P20 hanggang P40, ay iiral simula sa Oktubre 30, habang ang ikalawa naman, na nasa P30 hanggang P40, ay ipatutupad naman sa Abril 16, 2026.
Ang non-agriculture workers sa mga lalawigan ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales ay makakatanggap ng P570 daily minimum wage sa unang tranche ng wage increase at magiging P600 naman sa pag-iral ng ikalawang tranche, habang ang mga agriculture workers ay makakatanggap naman ng sahod na P540 sa unang tranche, mula sa dating P520, at tataas pa sa P570 kada araw sa pag-iral ng second tranche.
Ang mga nasa retail at service sectors naman ay makakatanggap ng P560 sa katapusan ng buwan at P590 naman sa Abril habang ang mga non-agriculture workers naman sa Aurora ay makakatanggap ng P530 daily wage sa Oktubre 30 at P560 sa Abril habang ang mga agriculture workers sa lalawigan ay babayaran ng P515 kada araw sa unang tranche ng umento at P545 naman sa ikalawang tranche.
Makakakuha naman ang mga retail at service workers sa Aurora ng P475 kada araw sa katapusan ng Oktubrea at P515 naman sa Abril.
Ang mga kasambahay naman sa lahat ng lalawigan sa rehiyon ay makakatanggap ng bayad na ng P6,500 simula sa Oktubre 30, o pagtaas ng P500 mula sa kasalukuyang P6,000.