Overseas Filipino Workers

Pagandahin kita ng OFWs, tapyasan ng kalahati ang remittance fee – Sen. Villanueva

Itchie G. Cabayan2

ISINUSULONG ni Senador Joel Villanueva na mabawasan ng kalahati ang remittance fees na sinisingil sa mga Overseas Filipino Workers (OFW) dahil ang mga ganitong gastos umano ay nakakabawas sa halaga ng kanilang pinaghirapang kita sa ibang bansa, na siyang nakakaapekto sa kanilang mga pamilyang naiiwan sa Pilipinas.

Nananawagan din si Villanueva, na siyang chaiman ng Senate Committee on Banks, para sa mas mataas na transparency at maayos na accounting ng mga singil sa remittance sa pamamagitan ng Senate Bill No. 181, o Overseas Filipino Workers Remittance Protection Act.

“These high fees diminish the value of our OFWs’ money and reduce effectively its ability to provide a better means of living for their respective families left behind here in our country. We must remember that OFW remittances are a lifeline for their families, which support their basic needs,” dagdag niya.

“We think that our proposed legislation today would provide regulators a working framework to achieve the significant reduction of remittance fees so OFW families could benefit more from the hard work and sacrifice of their loved ones overseas,”aniya.

Nagpahayag naman ng suporta ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers (DMW) at Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) sa nasabing panukala at sinabing kanilang palalakasin ang kanilang mga umiiral na programa.

“Facilitating the wider use of digital remittance platforms will enhance efficiency, transparency, and financial inclusion for OFWs and their families,” sambit pa niya.

Makikita umano sa datos mula sa BSP na umabot sa kabuuang US$19.9 bilyon o humigit-kumulang P1.16 trilyon mula Enero hanggang Hulyo 2025 ang pumasok na OFW remittances sa bansa.

Para naman sa buong taong 2024, umabot ang kabuuang remittance sa US$34.5 bilyon o P2.01 trilyon, ayon sa BSP. Ang halagang ito ay katumbas ng 8.3% ng Gross Domestic Product (GDP) ng bansa, kaya naman itinuturing ang OFW remittances na isa sa matatag na tagapagtaguyod ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.

Tungkol naman sa gastos ng pagpapadala ng remittance, sa buong mundo, ang karaniwang bayad para sa maliliit na halaga ay nasa humigit-kumulang 6.49% ng ipinadalang pera.

Bukod sa pagbabawas ng mga singil sa remittance at sa mandatory na pag-uulat ng mga detalye nito, pinagbabawalan din ng panukalang batas ang mga institusyong nasa ilalim ng pangangasiwa ng BSP na itaas ang kasalukuyang antas ng mga bayarin sa remittance nang walang paunang konsultasyon sa BSP, DMW, at Department of Finance.

