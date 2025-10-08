Home>News>Posibleng ‘whitewash’ sa flood control scam probe, ibinabala ng mga obispo
News

Posibleng ‘whitewash’ sa flood control scam probe, ibinabala ng mga obispo

Itchie G. Cabayan3
CBCP Logo

HINIHIKAYAT ng maimpluwensiyang Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) ang mga mambabatas at Malacañang na pahintulutan ang Independent Commission on Infrastructure (ICI) na isagawa ang kanilang pagsisiyasat nang ‘thoroughly,’ ‘transparently,’ at walang anumang takot o pabor.

Kasabay niyan ay nagbabala ang mga obispo ng Simbahang Katoliko laban sa anila ay posibleng ‘whitewash’ sa imbestigasyong isinasagawa hinggil sa maanomalyang flood control projects.

“We strongly oppose any attempt to preempt or derail the investigation through backroom deals, leadership takeovers, or selective justice,” ayon pa sa mga obispo.

Ayon sa CBCP, ang anumang hakbang na palitan ang pamunuan ng Senado o di kaya ay i-redirect ang pagsisiyasat ay lalo lamang na makagpapataas na hinala ng publiko na magkakaroon dito ng ‘cover-up.’

“A nation cannot heal when its moral arteries are clogged by corruption and self-interest,” dagdag pa nito, kasabay ng panawagan sa lahat ng public officials na itaguyod ang integridad ng pagsisiyasat.

Binigyang-diin nito na ang ICI ay binuo upang ibalik ang tiwala ng mga mamamayan at nararapat lamang na mabigyan ito ng kapangyarihan na makapag-imbestiga ng buo at malaya at walang anumang political interference o pakikialam mula sa alinmang sangay ng pamahalaan.

Hiling rin ng mga obispo ang ‘transparency’ sa proceedings at findings ng ICI, access sa mga dokumento at mga testigo, full disclosure ng budget insertion, at proteksiyon para sa mga whistleblowers at technical personnel na lumutang ‘in good faith.’

“No to a whitewash. Yes to full accountability. Only through truth can our nation begin to rebuild trust and ensure that flood control no longer becomes another flood of corruption.” ayon pa sa CBCP.

Anito, ang nasabing pagsisiyasat ay isang “defining moment for public accountability,” kaya’t hinikayat ng mga obispo ang Kongreso at Palasyo ng Malakanyang na patunayan na sila ay nagsisibli para sa ‘common good’ at hindi para sa ‘partisan power.’

“The Filipino people are watching closely,” paniniyak pa ng CBCP.

Inilabas ang naturang pahayag ng mga obispo bago ang paglulunsad ng National Day of Prayer and Public Repentance, ngayong Martes, Oktubre 7, sa gitna ng bumabalot na isyu ng korapsiyon sa bansa, kung saan hiinikayat nila ang mga Parokya, chapel, paaralan, pamilya at church organizations na lumahok sa naturang aktibidad, na idaraos kasabay ng kapistahan ng Our Lady of the Holy Rosary.

Itchie G. Cabayan
Itchie G. Cabayan
DIRECT HIT entertains comments, suggestions or complaints. Please have them emailed to [email protected] or text 0917-3132168.

Related Articles

DOTr and CAAP on Cotabato Airport
(middle) DOTr Secretary Jaime J. Bautista and (right) CAAP Director General Captain Manuel Antonio L. Tamayo, together with BAA Director General Roslaine L. Macao-Maniri, Deputy Director General for Administration Atty. Danjun G. Lucas, and representatives from BARMM, and CAAP-ADMS (JERRY S. TAN)
News

Developments in Cotabato Airport discussed by concerned agencies

Itchie G. Cabayan
A joint meeting was held by concerned government agencies aimed at ensuring the smooth progress of the construction and highlighting
Ceramic Mugs
The colorful paints used on this mug contain toxic lead way above the legal limit of 90 parts per million (ppm).
Lifestyle

Warning Out on Love-Themed Ceramic Mugs with Toxic Cadmium and Lead

EcoWaste Coalition
Quezon City. Following its exposé on perfumes containing a banned “reprotoxic” synthetic scent ingredient, the EcoWaste Coalition today alerted consumers
Miscellaneous

DSWD continues cash aid payout to disaster-hit families in Davao Region

Journal Online
Personnel of the Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office-11 (Davao Region) distribute cash assistance to families affected
Metro

Dad surrenders son to Isko for sikyu’s slay

VOCP
A 20-YEAR-OLD man who was said to have killed a security guard last August 23 at the Aroma Temporary Housing