Miscellaneous

Tulong para sa mga biktima ng iligal na pabahay sa Magalang, Pampanga, tiniyak ng SHFC

Journal Online3

Federico Laxa

Magbibigay ng tulong ang Social Housing Finance Corporation (SHFC) sa mga indibidwal na naapektuhan ng umano’y ilegal na housing scheme sa Magalang, Pampanga.

Sa panayam sa DZMM Teleradyo kahapon, ipinahayag ni SHFC President at CEO Federico Laxa na handa ang ahensya na magbigay ng legal assistance, kabilang ang pagtatalaga ng abogado, para sa mahigit 1,500 indibidwal na umano’y nabiktima ng grupong nasa likod ng iligal na pangongolekta ng bayad para sa sinasabing pabahay na Sto. Niño Residences Homeowners’ Association, Inc.

Bagama’t ang naturang proyekto ay hindi rehistrado sa SHFC at wala ring isinumiteng aplikasyon sa ahensya, tiniyak ni Laxa na bukas ang pintuan ng SHFC upang mabigyan sila ng tamang impormasyon at kinakailangang tulong.

“Makipag-ugnayan lamang po sila sa amin at buong-puso naming tutugunan ang kanilang mga reklamo,” ani Laxa. “Sila po ay mga biktima at hangad namin na mabigyan sila ng hustisya sa ginawa sa kanila.”

Dagdag pa ni Laxa na tutulong din ang ahensya sa pakikipag-ugnayan ng mga biktima sa ibang sangay ng pamahalaan gaya ng Department of Human Settlements and Urban Development at maging sa National Bureau of Investigation para sa kaukulang imbestigasyon.

Ang pahayag ay kasunod ng paglabas ng mga reklamo kaugnay ng paniningil ng bayarin ng mga indibidwal na umano’y nagpapanggap at gumagamit ng pangalan ng SHFC sa pagpo-promote ng sinasabing proyektong pabahay.

Batay sa mga ulat, may mga tarpaulin pang ipinaskil na may pangalan ng SHFC na nag-aanunsyo ng umano’y groundbreaking activity para sa naturang proyekto, kahit wala itong pahintulot o awtorisasyon mula sa ahensya.

Samantala, muling hinikayat ni Laxa ang publiko na maging mapanuri at tiyaking dumadaan sa tamang beripikasyon ang mga proyektong pabahay upang hindi mabiktima ng mga mapagsamantala.

Para sa karagdagang tanong at impormasyon, bisitahin ang www.shfc.gov.ph o tumawag sa (02)-5322-7300.

