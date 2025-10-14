Walang ILIs outbreak at epidemya sa NCR – DOH

WALANG nagaganap na outbreak o epidemya ng influenza-like illnesses (ILIs) sa National Capital Region (NCR).
Nilinaw ni Department of Health (DOH) Secretary Teodoro Herbosa nitong Martes na ang kasalukuyang bilang ng ILIs sa bansa ay inaasahan na nila dahil ang ‘ber months’ ay itinuturing din na ‘flu season’.
Ayon kay Herbosa, mababa lamang ang naitatala nilang ILIs na nasa 133,000 at hindi pa lumalampas sa mga naitalang kaso noong 2024, na nasa 135,000.
Binigyang-diin ni Herbosa na ang kasalukuyang seasonal na pagtaas ng mga kaso ng ILIs ay hindi nangangailangan ng deklarasyon ng outbreak: “Yung ILI, maraming cause yan. Hindi yan isang virus… During this time, the Ber months, this is our flu season, it’s our ILIs. Talagang dumadami yan, and we have thousands of cases reported.”
“But ang epidemiology kasi may science when to declare it’s an outbreak or an epidemic na mayroon ka dapat ma-breach. Mayroong normal seasonal rise tayo, we haven’t even reached the numbers of last year,” aniya pa.
Pinayuhan rin ni Herbosa ang publiko na manatiling alerto at maging maingat upang makaiwas sa karamdaman.
“The public health advice is still wash your hands. If you’re sick, stay at home and do not spread it all over. At home, i-isolate yung may sakit… It’s the same as COVID. Wearing a mask would help, isolating the sick in one room would help, not sharing your food would help kasi that’s how the virus spreads,” ani Herbosa.
Dagda pa nito: “Same principles as COVID, we learned this na. Walang panic. Number one, walang outbreak ng sakit, no single virus. Madaming causes yan… Talagang panahon lang talaga pagdating ng tag-ulan, talagang panahon ng flu-like symptoms. Influenza spreads very fast.”
Matatandaang nagdeklara ng dalawang araw na health break ang Department of Education -National Capital Region (NCR) kasunod nang pagdami ng ILI cases at serye ng mga paglindol. Layunin nito na matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga estudyante.
Samantala, sinabi naman ni Herbosa na hindi lamang ang pagsugpo sa hawahan ng ILIs ang dahilan ng suspensiyon ng klase sa NCR, kundi upang makapagsagawa rin ng school buildings sanitation at inspections, dahil sa mga paglindol na nagaganap.