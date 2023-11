Mayor Honey calls on barangay officials to stay true to their oath

Manila Mayor Honey Lacuna (seated, middle) and Vice Mayor Yul Servo (Lacuna's right) join the newly-elected barangay officials from District 4 led by (behind Lacuna) barangay chair Evelyn de Guzman. Also in photo, among others are (left) Councilor DJ Bagatsing and (to Lacuna's left) fourth district Congressman Edward Maceda. (JERRY S. TAN)

“Magtulungan tayong gawing maayos, malinis, masigla, mapayapa, maunlad at tunay na Maringal ang Maynila.”

This is the constant call being made by Mayor Honey Lacuna, as she began administering the oath of office to newly-elected barangay officials representing 896 barangays in Manila in batches. The last batch, which included District 4 barangay officials led by Sampaloc barangay chair Evelyn de Guzman, took their oath at the San Andres Sports Complex.

Lacuna also called on the said barangay officials to take into heart the oath they have taken.

Noting the number of candidates who presented and offered themselves in the name of service to their respective barangays, Lacuna congratulated the winners and instilled in them the age-old saying that while many are called but only few are chosen, “with great power comes great responsibility.”

Of the many and varied platforms, plans and intentions laid out by the candidates in the recently-concluded elections, Lacuna told the newly-elected barangay officials that they are lucky to have been trusted with such mandate.

“Matapos ang isang araw ng botohan, kayo ang mga pinagtiwalaan ng inyong mga kabarangay. Kaakibat ng pagkakapili sa inyo na maging Punong Barangay at mga Kagawad ay ang malaking responsibilidad na dapat ninyong isaalang-alang sa bawat araw ng inyong panunungkulan,” she said.

Lacuna added: “Bilang mga opisyal ng barangayan, kayo ang unang-una sa hanay ng mga lingkod bayan. Kayo ang pinaka-malapit at pinaka-direktang napupuntahan at napagdudulugan ng mga kailangan ng inyong mga nasasakupan. Ang barangay ang tinaguriang basic political unit. Kayo ang nagsisilbing pangunahing sangay ng pamahalaan na nagsasagawa at nagpapatupad ng mga patakaran, plano, programa, proyekto at mga gawain sa komunidad.”

Through the regular barangay assembly, Lacuna said the barangay officials are the ones directly in contact with the communities to hear out the collective views and sentiments of the residents.

Too, they serve as the bridge that connects the barangays to the local governments and other agencies of government.

Alongside their mandate to serve, she stressed, is the responsibility of proper fiscal management, taking into foremost consideration the needs of their barangays.

“Kasama sa ipinagkatiwala sa inyo ang tungkulin na planuhin at gamitin ang inyong pondo ng wasto at naaayon sa mga itinakdang patakaran sa pananalapi. Bigyang prayoridad ang mga pangunahing pangangailangan ng inyong mga kabarangay. Kayo ang pangunahing tagapagpatupad ng mga batas at tagapag-panatili ng kaayusan at kapayapaan sa inyong komunidad,” the lady mayor said.

“Kayo ang mga nagsisilbing frontliners sa paghahatid ng serbisyo sa tao. Nagbibigay proteksyon at umaalalay sa kaligtasan ng inyong mga nasasakupan sa panahon ng kalamidad at sakuna. Tunay na marami kayong dapat gawin kaya’t napaka-halaga rin na mahikayat ninyo ang inyong mga kapitbahay na aktibong makilahok, makiisa at makisangkot sa lahat ng inyong mga proyekto,” she added.

Lacuna meanwhile assured the new barangay officials that the city government of Manila and the Department of Interior and Local Government will be there to give proper guidance and information regarding barangay supervision and running them.

The Liga ng mga Barangay and the Manila Barangay Bureau is also there to constantly coordinate and cascade information on all directives, projects and programs being implemented by the city and national governments.

“Sa panunumpa ninyo sa katungkulan, nawa’y naisapuso ninyo ang bawat salitang inyong binigkas, sapagkat yun ang nagsisilbing kredo o panata ninyo sa inyong paglilingkod. Kayo ang aming kasama, kaisa, at kaagapay sa pagbibigay Kalinga sa lahat ng Manilenyo. Kayo ang katuwang namin upang ihatid ang lahat ng mga serbisyo, diretso sa tao,” Lacuna said.