Mayor Honey calls on co-workers to equal, if not surpass service given in 2023

Mayor Honey Lacuna asks city government officials and employes to keep up or even surpass the kind of dedicated service they gave Manilans last year. (JERRY S. TAN)

Mayor Honey Lacuna asks city government officials and employes to keep up or even surpass the kind of dedicated service they gave Manilans last year. (JERRY S. TAN)

388 SHARES Share Tweet

“POSTER child n’yo lang po ako.”

Thus said Manila Mayor Honey Lacuna, as she asked the help of city government employees in continuing, if not surpassing, the kind of services that they have given for the residents of Manila in the year 2023.

Speaking at this year’s first flag raising ceremony, Lacuna thanked all the city officials and employes for the support, cooperation and love they have given in the name of public service, specially for Manilans.

“Ang inyong ibinibigay na serbisyo ay di po mapapantayan… maraming salamat. Sa taong ito, inaasahan po natin na pantay o higit pa ang maibibigay ninyong paglilingkod sa ating kapwa Manilenyo,” Lacuna said.

In asking for continued dedicated public service, the lady mayor stressed that those who go to City Hall for help usually have no one to turn to apart from their family.

“Alam nyo naman na tayo lang ang inaasahan nila bukod sa pamilya kaya sana, ngayong 2024 ay magsikap tayo na lalo pang pag-ibayuhin ang paglilingkod sa bawat taong lalapit sa atin,” Lacuna said.

“Ibigay natin ang lahat… tulungan nyo po ako, kami dahil di namin kaya ito nang mag-isa. Poster child lang po ako…simbolo lang ng bawat isa sa inyo. Kung maganda ang inyong ginagawa, maganda din ang tingin sa atin ng kapwa natin Batang Manilenyo,” she added.

The mayor also called for love and understanding not only within the homes but also in city government offices.

This kind of working environment, according to her, will not only promote continued progress but also make Manila worth its status as the one constantly being looked up to, being the country’s capital city.

In her message to all Manilans, Lacuna called for one and all to leave 2023 with a heartfelt gratitude for all the blessings they were able to receive.

“Lingunin din natin ang mga pagsubok na hinarap at napagtagumpayan natin. At maging gabay natin ang mga aral na napulot natin sa bawat karanasan mula sa nagdaang taon. Sama-sama tayong magtulungan at pag-ibayuhin ang ating pagsisikap upang lalo pang paunlarin ang ating mga sarili, ang ating mga buhay, at pasiglahin ang ating tahanan, pamayanan at ang buong kalungsuran,” she said.