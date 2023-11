AAFI Nominations Out

142 SHARES Share Tweet

Aliw Awards Foundation Inc. President Alice H. Reyes today released the names of finalists for the 2023 Aliw Awards to be presented on December 11,2023 at the Manila Hotel Centennial Hall.

The finalists and their categories are as follows:

Best Child Performer (Male)

JD Tena (Ibarra)

Elian Santos (Ibarra)

Gianino Sarita

Best Child Performer (Female)

Natalie Grace Yanson

Amari Sotto

Scarlet Snow Belo

Olivia Manzan0

Heather Chua

Best New Male Artist

Federico

Rex Baculfo

David La Sol

Jeri Violago

Mike Shimamoto

Best New artist Female

Zarina Krishna Villanueva

Maevin Breva

Kristina Madrigal

Larysa

Best Stand Up Comedian

Red Ollero

Victor Anastacio

GB Labrador

Super Tekla

Petite

Negi

Best Male Crossover Performer

Jon Joven Uy

Nino Alejandro

Anthony Rosaldo

Arman Ferrer

Gian Magdangal

Best Female Crossover

Jade Riccio

Sheila Valderama Martinez

Nina Campos

Kathy Hipolito Mas

Lara Maigue

Best Inspirational /Gospel singer (Male,Female or Grop)

Reuben Laurenti

Noel Cabangon

Arman Ferrer

Sheena Lee Palad

Erik Santos & Fr. Arnel Dc Aquino, SJ

Kayla Rivera & Fr. Manoling V. Francisco, SJ

Best Cultural Group (Theater and Dance)

Ephesus Teatron Group Inc.

Dulaang Caviteno (Dasmarinas City)

Uyat Artista (Pampanga)

DLSU Harlequin Theater Guild (Manila)

Frontline Production Inc. (Manila)

Arti Sta Rita (Pampanga)

Best Festival Practises & Performance

“Ayat Festival 2023; The 173rd La Union Founding Anniversary” San Fernando, La Union, “Paru-Paro Festival” Dasmarinas City, Cavite, “Dinagyang Festival”, Iloilo City, Iloilo,”Masskara Festival”, Bacolod City, “Tanglawan Festival”, San Jose Del Monte, Bulacan,”Kasanggayahan Festival “, Sorsogon City, “Mamangi Festival” Ilagan City, Isabela, “Dugoy Festiva- Mangyan Occidental Mindoro

Best Festival Catalyst/Organizer

Gov. Raphaelle Veronica”Raffy” Ortega-David, San Fernando La Union

Mayor Jenny A Barzaga, Dasmarinas City, Cavite

Mayor Jerry Trenas, Iloilo City, Iloilo

Mayor Alfredo Abelardo B. Benitez, Bacolod City

Mayor Arthur B. Robes and Rep. Florida “Rida” Perez-Robes, San Jose Del Monte

Gov. Edwin “Boboy” Hamor, Sorsogon City, Sorsogon

Mayor Josemarie L. Diaz, Iligan City, Isabela

Best Special Events Production

Mutia Ti La Union 2023, San Fernando La Union, Michael Cinco A Metaverse Fashion Gala, Marriott Hotel, Pinoy Playlist Music Festival, Maybank Performing Arts Theater, BGC Arts Center, Art is Calling for me, RCBC, Raymond Lauchengco, JBL Soundfest; Best Special Events Director, Bernard Yabut Maybituin, Michael Cinco A Metaverse Fashion Gala, Marriott, Manni Coloma, Asia CEO Awards, Raymond Lauchengco, JBL Sound fest, MOA Concert Ground

Best Featured Actress in a Play

Lhorvie Nuevo “Ang Paguusig”, Tanghalang Pilipino, Adrienne Vergara”Ang Awit Ng Dalagang Marmol”, Virgin LabFest, Madelaine Nicolas, :Hawai Here We Come”

Best Featured Actor in A Play

Alfred Gaddi “Aquarium Na Walang Tubig” Sining Pinagpala, Phi Palmos “The Reconciliation Dinner”, Dulaang UP, Rikki Benedicto”Dominador Gonzales, National Artist, CCP Black box

Best Featured Actor in Musical

Jon JOven Uy “Ibarra” Tanghalang UnaObra, Lorenz Martinez, “Carousel”, Repertory Philippines, Nino Alejandro “Ang Huling El Bimbo” Full House Theater Company, Jeffrey Hidalgo, “Ibarra” Tanghalang Una Obra, Kevin Posadas, “Ibarra” Tanghalang Una Obra, KD Estrada,”WAlang Aray” Philippine Educational Theater Association ( PETA), Bene Manaois, “Halimaw” DLSU Harlequin Theater Gild

Best Featured Actress In A Musical

Mikkie Bradshaw-Volante, “Carousel”, Carla Guevara La Forteza, “Snow White and The Prince”, Repertory Philippines, Dea Formacil,”Ibarra” Tanghalang Una Obra, Mia Bolanos, “Carousel” Repertory Philippies, Alexa Ilacad, “Walang Aray” Philippine Educational Theater Association (PETA),Murline Udinn, “Halimaw” DLSU Harlequin Theater Guild, Nicole Laurel-Asencio, “Ibarra” Tanghalang Una Obra

Best Ensemble Performance in a Musical, Play or Concert, Repertory Actors

“Carousel”, Repertory Philippines, Tanghalang Filipino Actors Ensemble, “Ang Pag uusig” Tanghalang Pilipino, Tanghalang Una Obra, Dulaang UP Ensemble, “The Reconciliation Dinner, Dulaang UP, DLSU Harlequin Theater Guild, Art is calling for me, RMA

Best Musi Direction For A Play

Ejay Yatco, Carousel/Repertory Philppines / Tanghalang Ignacio Gimenez, CCP Complex , Manila, Joed Balsamo ,Ibarra/ Tanghalang Una Obra, GSIS Theater, Manila, Vince Lim, Silver Lining/ Rockitwell Studios and Music Artes Inc., Vince Lim, Halimaw/DLSU Harlequin Theater Guild, Barbie Dumlao “Handog an original Filipino musical, J&A Prod.

Best Composer for Original Musical

Joed Balsamo Ibarra/Tanghalang Una Obra, GSIS Theater, Jack Teotico ,Silver Lining/Rockitwell Studios and Music Artes Inc., Barbie Dumlao, Handog A Filipino Musical, J&A Prod., , Vince Lim, Walang Aray, Philippine Educational Theater Association

Best Concert Stage Director

John Prats “Erik Santos Milestone: The 20th Anniversary Concert”, SM MOA Arena,MOA Pasay City, Rowel Santiago, “Odette Quesada All Hits” Newport Performing Arts Theater, Newport World Resorts, Pasay City, Floy Quintos ”Anywhere We Sing Is Home”, Samsung Performing Arts Theater, Ayala Circuit, Makati City, Paolo Valenciano, “Gary ReEnergized Manila, George Sison-Tagle, “The Three Terors Plus One”, Teatrino. Bing Pascual “Sounds Of Manila, Reunion Concert. UP Bahay Alumni

Best Musical Director For Concert

Homer Flores, “Erik Santos MilEStone: The 20th Anniversary Concert, SM MOA Arena, Mon Faustino “Gary V ReEnergized Manila , Newport Performing Arts Theater, Newport World Resorts, Adonis Tabanda “The Class Of OPM” The Theater at Solaire, Solaire Hotel & Casino, Jason Quitane , “Odette Quesada All Hits” Newport Performimg Arts Theater, Newport Wrld Resorts, Michael Bulaong, “Our Hearts, Healed & Heard” Manila

Best Stage Director for a Play

Dennis Marasigan, “Ang Pag-uusig” / Tanghalang Pilipino Tanghalang Ignacio Gimenez, CCP Complex, Manila, Nazer Salcedo “Ang Awit ng Dalagang Marmol,Virgin LabFest Tanghalang Ignacio Gimenez, CCP Complex, Manila, Issa Manalo Lopez, “O’Donnell/Virgin Labfest, Dexter Santos “The Reconciliation Dinner/Dulaang UP, Bart Guingona, “Red”/ The Necessary Theater, Caisa Borromeo, “Lungs” The Sandbox Collective, Rodel Mercado “Monumento 1896”/ Frontline Production

Best Stage Director For a Musical

Toff De Venecia, Carousel/Repertory Philippines Tanghalang Ignacio Gimenez, CCP Complex, Manila, Frannie Zamora, Ibarra/ Tanghalang Una Obra GSIS Theater, Pasay City, Joy Virata Snow White and The Prince /Repertory Philippines Onstage , Greenbelt, Makati City, Ian Segarra, “WAlang Aray” Philippine Educational Theater Association (PETA), Maribel Legarda,”Silver Lining “/RockitwellStudios and Music Artes Inc. Urie Clamor, “Barbwayr The Musical, Dulaang Caviteno, Cavite State University, Silang Cavite, Romualdo “Raffy” Tejada, “Halimaw” / DLSU Harlequin Theater Guild, Teresa Yuchengco Auditorium, Dela Salle University Manila, Luisito Nario “Handog Original Filipino Musical, J & A Production

Best Play

“Ang Pag-uusig/ Tanghalang Pilipino, Tanghalang Igncio Gimenez, CCP Complex,Manila, Ang Awit Ng Dalagang Marmol/ Virgin LabFest Tanghalang Ignacio Gimenez,CCP Complex, Manila, Red / The Necessary Theater,PETA Theater Center, Quezon City, The Reconciliation Dinner/ Dulaang UP ,UP Theater Main Hall Stage, UP Diliman ,Quezon City, Monumento 1896 /Frontline Productions San Sebastian College, Manila, Lungs/The Sandbox Collective

Best Musical

“Carousel” Repertory Philippines, Tanghalang Ignacio Gimenez, CCP Complex, Manila, “Ibarra” Tanghalang Una Obra, GSIS Theater, Pasay City, “Snow White and The Prince”, Repertory Philippines Onstage Greenbelt, “Halimaw” DLSU Harlequin Theater Guild Teresa Yuchengco Auditorium, DLSU,Manila, “Barbwayr The Musical” Dulaang Caviteno, Cavite City State University, Silang Cavite. “Walang Aray” Philippine Educational Theater Association (PETA), PETA Theater Center ,Quezon City, “Silver Lining” Rockitwell Studios and Music Artes Inc. Carlos P. Romulo Auditorium, RCBC, Makati City, “Handog The Original Filipino Musical, J & A Production

Best Instrumentalist

Dingdong Fiel, Piano

John Carl Diaz, Electric Guitar

Conrado Titus” Del Rosario Michael Tambasen, Saxophone

Bernardo Soler, Guitar

Nicole Tejedor-Reluya, Saxophone

Jazz Almonacid, guitar

Best Male Host

Johan Enriquez

Jon Joven Uy

Robbi Domingo

Jeremy Domingo

Lance Raymundo

Raymond Gorosp

Best Female Host

Shiela Valderama

Mary Jean “MJ” Lastimosa

Nicole Cando

Catriona Grey

Best Female Clasical Performer

Gerphil Flores

Sweet Samaniego-Buchanana

Margarito Roco

Jade Ricccio

Kathy Hipolito Mas

Nenen Espina

Best Male Classical Performer

Arman Ferrer

Sherwin Sozon

Terrence Guillermo

Pablo Molina

Cipriano de Guzman Jr.

Best R&B/Jazz Artist (Male, Female or Group)

Nicole Laurel Asencio

Lorna Cipra

Lyn Sherman

Charles Kevin Tan

Colby dela Calzada Quartet

Mike Tambasen Project

Mabuhay Swingers

Yodz Jazz Band

Best Female Pop Artist

Gigi De Lana

Janah Zaplan

Jessica Villarubin

Alexa Ilacad

Lae Manego

AJ Bonifacio

Best Male Pop Artist

Dindo Fernandez

KD Estrada

Tim Pavino

Best Dance Production

Carmen and Other Spirits Alice Reyes Dance Philippines/ Samsung Performing Arts Theater, The Ayala Circuit, Makati, Rama Hari, Cultural Center Of The Philippines (CCP), Alice Reyes Dance Philippines and CCP’s ProfessionalArtist Suport Program/MET, Encantada Metropolitan Theater and Carmen D. Locsin Foundation/ Samsung Performing Arts Theater, Romeo & Juliet, Ballet Manila/ Aliw Theater

Best Choral Group

CLSU Maestro Singers

Kammerchor Manila

De La Salle University Chorale

Dr. Yanga’s College Inc. DYCI Dagalak

City of Voices Chambers Singers

Best Lead Actor In a Play

Marco Viana, Ang Pag-uusig, Paul Jake Paule, Anak Datu, Rikki Benedicto, Dominador Gonzales:National Artist, Adrian Lindayag, Regine The Fairy Gaymother,Migui Moreno, Handog The Filipino Musical, Joel Saracho, Dominador Gonzales: National Artist

Best Lead Actress in a Play

Glecy Atienza, “Indigo Child”, Tex Ordones-DeLeon “Regine: The Fairy Gaymother”, Shamaine Buencamino “Tuloy Ang Palabas”, Stella Canete-Mendoza “The Rconciliation Dinner”, Frances Makil-Ignacio “The Reconciliation Dinner”, Sab Jose “Lungs”

Best Lead Actor In A Musical

Piolo Pascual “Ibarra”, Gian Magdangal “Carousel”, Anthony Rosaldo “Ang Huling El Bimbo”, Gio Gahol “Walang Aray” Ricky Davao “Silver Lining” Noel Comia “Halimaw”

Best Lead Actress In A Musical

Myramae Meneses “Ibarra”, Karylle Tatlonghari “Carousel”, Jheni Monsato “Barbwayr Ang Musikal”, Marynor Madamesila “Walang Aray”

Best Solo Performer In Hotels, Bars & Music Lounges

Noel Cabangun, Kubo Diliman, Queson City, Nicole Laurel Asencio, Salon De Ning , The Peninsula Manila, Nino Alejandro Craft Pub & Grill The Fort, BGC

Best Group Performer In Hotels, Bar & Music Lounges

Inch, Quanto Music Room, Bacolod, Progeny Bar 360 Newport World Resort, Men Of Blue Blood, Club Filipino, Greenhills, 3rd Avenue

Best Male Performance In A Concert

Arman Ferrer “Another Chance”, Tim Pavino “Homeward Bound”, Nyoy Volante “Nyoy Volante @ District One” Bo Cerrudo “Bo Cerrudo 35 years , Dindo Fernandez “Dindo Fernandez Live at Teatrino”

Best Female PerformanceIn A Concert

Bayang Barrios “Katutubong Diva”, Sheryn Regis “”All Out The 20th Anniversary Concert Series”, Ice Swguerra “Ice Seguerra Live”

Best Group/Ensemble Performance In a Concert

Tribu “Klassical”,The Leading Ladies “The Art Of Christmas, Beverly Salviejo, George Sison-Tagle, Sherwin Sozon, Egay Rubiano “The Three Tenors Plus One”, Artist Is Calling For Me

Best Major Concert (Male)

Piolo Pascual “Ultimate Night With Piolo”, Martin NIevera “ Martin Nievera The Journey Continues”, Erik Santos “Erik Santos MilEStone: The 20th Anniversary Concert”, Ogie Alcasid “Ogieke”, Gary Valenciano “Gary ReEnergized Manila”

Best Major Concert (Female)

Moira De La Torre “Moira 2023”, Regine Velasquez-Alcasid “Solo”, Odette Quesada “Odette Quesada All Hits, The 40th Anniversary Celebration”, Gigi De Lana “G Rules”, Various Artist “Anywhere We Sing Is Home”

Best Collaboration In Major Concert

Sarah Geronimo, Bamboo “Sarah GX Bamboo”, Gabby Concepcion, Sharon Cuneta “Dear Heart”, Kyla , JayR “Back In Time The Reunion Concert”, Catriona Gray , Sam Milby “Love and Beyond The CatSam Valentine Concert”, Kyla, Richard Poon, Sitti “Music Of Love”, Tirso Cruz III, Edgar Mortiz, ChristopherDe Leon “ Some Kind Of Valentine”, Eraserhead “Huling El Bimbo”, Ben and Ben

Best Filipino Artist Based Abroad (Male)

Cipriano De Guzaman

Joseph Gelito

Joseleo Logdat

Joaquin Valdez

Best Filipino Artist Based Abroad (Female)

Rachel Alejandro

Joey Albert

Rachelle Ann Go

Joanna Ampil

Jam Morales

Best Jazz Artist Based Abroad

Hiedi Tan

Lorna Cifra

Louie Reyes

Best Group Filipino Artist Based Abroad

Sound Of Manila

Best Venue for Theater and Concert

Tanghalang Jimenez, Tanghalang Metropolotan, The Metropolitan Theater, Newport Performing Arts Theater, Newport World Resorts, The Theater at Solaire, Solaire Hotel &Casino, Samsung, Library Comedy Bar.