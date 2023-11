Mayor Honey leads start of Christmas Season in Manila

Mayor Honey Lacuna leads the Christmas tree lighting in Manila City Hall. With her in photo are (from left) third district Congressman Joel Chua, Rep. Edward Maceda (4th dist.), Vice Mayor Yul Servo, Rep. Benny Abante (6th dist) and Rep. Ernix Dionisio (first dist.) JERRY S. TAN)

MANILA Mayor Honey Lacuna led the simultaneous kick-off of the Christmas season in various parts of the city.

In her message at the program held during the lighting of the giant Christmas tree and lantern at the Kartilya ng Katipunan beside the Manila City Hall, Lacuna also announced that the city government will start on December 1 its 12 days of Christmas.

“Labingdalawang araw tayong lilibot sa iba’t-ibang sulok ng Maynila upang muling maghatid ng Kalinga sa lahat ng pamilyang Manilenyo sa pamamagitan ng mga ipamamahagi nating Christmas food boxes. Gayundin, kasunod noon ang pamamahagi naman ng ating Christmas Gifts para sa ating mga minamahal na senior citizens,” she said.

Lacuna was joined in the lighting ceremony by Vice Mayor Yul Servo-Nieto, Manila Congressmen Joel Chua, Rolan Valeriano, Ernix Dionisio, Benny Abante, Irwin Tieng and Edward Maceda as well as city officials and councilors.

“Puno tayo ng kagalakan at pananabik sa inihahanda nating kasiyahan para sa papalapit na Kapaskuhan. Ngayong gabi ay pormal nating sisindihan ang mga ilaw, di lamang dito sa ating Christmas tree, kundi kasabay ding iilaw ang mga parol sa ating mga pangunahing lansangan,” she said.

Alongside the lighting of the Christmas tree beside City Hall, the following government offices also lighted up their Christmas decorations in a synchronized fashion: National Museum, Bangko Sentral ng Pilipinas, National Parks Development Committee, Intramuros Administration which lit up the Palacio Del Gobernador-Fort Santiago-Plaza Roma and Ayuntamiento de Manila and the National Commission for Culture and the Arts which lit up the Metropolitan Theatre.

“Ang ilaw ay simbolo ng pag-asa na ang lahat ng ating mga adhikain sa buhay ay magkaroon ng katuparan. Hinahangad natin na sa susunod na taon ay maipagpatuloy at mapalawak pa natin ang ating kakayahan na maghatid ng kaayusan, kasiglahan at kaunlaran para sa Manilenyo,” the lady mayor stated.

“Sana nga ay maisaalang alang natin na sa gitna ng mga pagdiriwang ay makapagpasalamat tayo ng lubos sa tunay na dahilan kung bakit mayroon tayong kapaskuhan. Tatlumpu’t siyam na araw na lang mula ngayon at pasko na. Masaya nating ipagdiriwang ang kapanganakan ni Hesukristo na dala ang kapayapaan para sa sandaigdigan. Bigyan natin ng pagkakataon ang ating mga sarili upang pagnilayan ang mahalagang panahon na ito. At sana ay gawin nating higit na makabuluhan ang kapaskuhan sa pakikibahagi ng kabutihan sa ating kapwa,” she added.

Lacuna also used the occasion to call on all Manilans to show care and concern for those who traverse the city by helping to keep the city safe and a pleasant place to visit.

She called on those in charge of traffic, peace and order, cleanliness and even business owners to do their share so that the city will become a destination for visitors and investors and ultimately become more progressive.

“Inaanyayahan ko kayo na makiisa na gawing masigla at masaya ang ating pasko sa buong lungsod. Gawin nating masigla ang pang araw araw na takbo ng ating mga buhay. Pasayahin natin ang bawat tahanan, tanggapan, paaralan, at iba’t ibang pamayanan. Magtulong-tulong tayo na lalong maging masaya, masigla, maaliwalas at maunlad ang kapitolyo ng ating bansa, hindi lamang ngayong kapaskuhan kundi sa mga darating pang mga araw,” Lacuna said.